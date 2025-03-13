Ожидается повышенная солнечная активность: прогноз магнитных бурь на 14-16 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что часто приводит к головным болям, усталости и повышенному уровню стресса у чувствительных людей. Геомагнитные возмущения измеряются по планетарному К-индексу от 0 до 9. Если его значение достигает 5 и выше — речь идет о мощных магнитных бурях.

По информации центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 14 марта солнечная активность несколько снизится, К-индекс прогнозируется на уровне 4 (желтый уровень). Это средняя магнитная буря, которая может вызвать легкое недомогание у чувствительных людей.

15 марта будет сохраняться аналогичный уровень геомагнитной активности – К-индекс 4 (желтый уровень). Магнитная буря умеренной силы.

Следует помнить, что прогнозы могут обновляться, поскольку данные по исследованиям солнечной активности корректируются каждые три часа. Рекомендуем следить за последней информацией.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря возникает из-за активных процессов на Солнце — вспышек и взрывов, во время которых выбрасываются заряженные частицы (протоны и электроны). Они достигают Земли и оказывают влияние на магнитосферу, вызывая геомагнитные бури.

Шкала К-индекса помогает определить интенсивность бури:

Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не влияют на людей.

Бури с К-индексом от 5 и выше мощнее, они могут ухудшить самочувствие, а также повлиять на работу связи, спутников и электронных систем.

При высоких значениях К-индекса (7-8) часто можно наблюдать полярные сияния.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?

Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать у людей головную боль, повышенную усталость, эмоциональное напряжение. Специальных средств борьбы с воздействием магнитных бурь нет, однако симптомы можно облегчить с помощью привычных методов.

А вот 16 марта и к концу этой недели геомагнитная активность полностью придет в норму с К-индексом 3 (зеленый уровень).