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Ожидается значительное похолодание и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на выходные

Ожидается значительное похолодание и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие выходные, 5–6 апреля, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков температура значительно снизится, местами возможны дожди с мокрым снегом.

Похолодание продлится минимум до 10 апреля, и существенных изменений синоптической ситуации пока не предвидится. Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В субботу, 5 апреля, к западу Украины придут дожди, местами с мокрым снегом, возможен сильный ветер до 15–20 м/с. Ночная температура составит +2…+7 градусов, дневная — +7…+12 градусов. В центральных и восточных регионах днем прогнозируется до +14…+19 градусов, в северных областях — +10…+15 градусов.

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В воскресенье, 6 апреля, погода в большинстве регионов существенно ухудшится. По всей территории страны, за исключением юго-востока, ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура снизится до +1…+7 градусов днем и до -3 градусов ночью на западе, севере и в центре. Только на востоке еще сохранится тепло – до +10…+16 градусов.

По предварительным расчетам, понижение температуры продержится до 10 апреля, и существенного потепления пока не прогнозируется. По словам синоптиков, апрель может быть контрастным: от морозов до тепла. Поэтому следует быть готовыми к погодным сюрпризам.

Напомним, ранее мы говорили, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.

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