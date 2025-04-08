Онлайн-брак через «Дію»: военные ЗСУ смогут пожениться без очереди

С 8 апреля 2025 года в Украине действует обновлённая цифровая услуга регистрации брака через приложение «Дія», которая теперь предоставляет приоритет военным — защитникам и защитницам Украины. Это решение правительства стало важным шагом на пути к упрощению процесса заключения брака для тех, кто сегодня несёт службу и не имеет возможности лично посетить отделение ЗАГСа. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на ДІЮ.

Процедура онлайн-брака давно зарекомендовала себя как удобный и быстрый способ официально зарегистрировать отношения. Для военных этот вариант становится не просто удобным, а зачастую единственным возможным способом создать семью. Ведь служба, командировки, ограничения по передвижению и высокая нагрузка не оставляют времени на традиционные визиты в государственные учреждения.

Теперь украинские военные могут не только подать заявку на регистрацию брака в несколько кликов, но и выбрать наиболее удобную дату и время — вне общей очереди. Система автоматически предоставит доступ к расширенному списку доступных слотов на регистрацию с учётом приоритетного права.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение «Армия+», перейти в раздел сервисов и выбрать пункт «Брак онлайн». Система перенаправит пользователя в «Дію», где откроется пошаговая инструкция. В процессе подачи заявления можно указать:

– менять ли фамилию после свадьбы;

– адрес доставки свидетельства о браке;

– и, конечно, подтвердить всё с помощью электронной подписи «Дія.Підпис».

На проверку документов уходит минимальное время, так как все процессы происходят в цифровом формате. В назначенный день остаётся только подключиться к онлайн-церемонии по специальной ссылке, которая приходит в приложении. Виртуальная регистрация длится до 30 минут, а сопровождение проводит уполномоченный сотрудник Цифрового ЗАГСа. Всё, что нужно — смартфон и стабильное интернет-соединение.

По официальным данным, уже более 4 000 пар узаконили свои отношения в цифровом формате, ещё около 19 000 подали заявки, а более 2 миллионов украинцев сделали предложение руки и сердца через «Дію». Это подтверждает растущий интерес и доверие к новой форме регистрации брака.

Важно подчеркнуть, что реализация услуги — это результат сотрудничества нескольких государственных и международных структур. Над проектом совместно работают Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции, Министерство обороны Украины, Генштаб ВСУ, Государственное предприятие «Национальные информационные системы», а также представители системы ЗАГС. Техническую поддержку обеспечивает компания Cisco, предоставившая платформу видеосвязи Cisco Webex в рамках соглашения с Минцифрой. Дополнительная поддержка поступает от швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.

Обновлённый сервис даёт украинским военным и их близким возможность не откладывать важные решения. Он делает процесс регистрации брака быстрым, прозрачным и доступным в любое время, даже в условиях войны. Теперь не нужно искать свободные даты, стоять в очередях и отпрашиваться со службы — всё решается через смартфон, а сама регистрация брака становится делом нескольких кликов.

Сервис «Брак онлайн» — это не только технологическое новшество, но и символ поддержки тех, кто защищает страну. Он помогает создавать семьи без барьеров и ожиданий, там, где это особенно важно — в условиях фронта, госпиталей, военных частей и временных баз.

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