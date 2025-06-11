В мире искусственного интеллекта всегда происходят значимые события. OpenAI представила улучшенную версию ИИ — o3-pro. Это продолжение модели o3, которая была представлена несколько месяцев назад. И теперь, по утверждению разработчиков, o3-pro значительно превосходит своего предшественника. Рассмотрим, что нового в этой модели и какие возможности она открывает для пользователей. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на itc.ua.

Что нового в o3-pro

OpenAI официально выпустила o3-pro, заявив, что эта версия самая мощная на сегодняшний день. В отличие от традиционных языковых моделей, o3-pro обладает улучшенными навыками логического рассуждения. Это делает её особенно эффективной в решении сложных задач. Она помогает решать проблемы в математике, физике, программировании и других областях, требующих пошагового анализа.

Тестировщики отметили, что o3-pro значительно превосходит o3 по ряду показателей. Модель продемонстрировала отличные результаты в науке, образовании, программировании и бизнесе. Пользователи высоко оценили её точность, логичность и способность следовать чётким инструкциям.

Мощные возможности o3-pro

Особенностью o3-pro является наличие полезных инструментов. Модель может искать информацию в интернете, анализировать файлы, работать с визуальными данными и запускать Python-код. Она также использует память для персонализации ответов. Однако из-за сложности обработки данных модель работает немного медленнее, чем её предшественник o1-pro. Но если качество не страдает, разве это можно считать проблемой?

Кроме того, OpenAI предупреждает, что некоторые функции временно недоступны. В частности, чаты с моделью в ChatGPT отключены. Генерация изображений также не поддерживается. Рабочее пространство Canvas с поддержкой ИИ пока не совместимо с o3-pro.

Впечатляющие результаты в тестах и доступность модели

o3-pro продемонстрировала отличные результаты на бенчмарках. Например, в тесте AIME 2024, который оценивает математические навыки моделей, она обогнала флагманский ИИ от Google — Gemini 2.5 Pro. На тесте GPQA Diamond, который фокусируется на естественных науках, o3-pro также показала лучшие результаты по сравнению с Anthropic Claude 4 Opus.

Новинка уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team. В ближайшее время модель станет доступна для корпоративных и образовательных аккаунтов. Кроме того, o3-pro интегрирована в API для разработчиков, что открывает новые возможности для использования в сторонних сервисах.

Что изменилось в ценовой политике

OpenAI снизила цену модели o3 почти на 80, реагируя на отзывы разработчиков. На момент выпуска цена o3 составляла $10 за миллион входящих токенов и $40 за миллион исходящих. Теперь эти цены снижаются до $2 за миллион входящих и $8 за миллион исходящих токенов. Это значительное удешевление делает модель o3 более привлекательной для разработчиков.

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