Компания OpenAI готовится к масштабному шагу: к 2026 году она планирует представить собственный чип для задач искусственного интеллекта. Этот проект реализуется совместно с американской корпорацией Broadcom и призван снизить зависимость от Nvidia, которая в последние годы доминирует на рынке AI-оборудования. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Financial Times.

Новая стратегия OpenAI: контроль над инфраструктурой

По информации Financial Times, разработка нового процессора уже ведётся, и первые поставки намечены на 2026 год. Производитель ChatGPT намерен использовать эти чипы внутри своей инфраструктуры — для обучения и запуска собственных моделей, в том числе GPT-5, спрос на которую продолжает стремительно расти.

Таким образом, компания стремится не только повысить эффективность своих вычислительных ресурсов, но и минимизировать влияние дефицита GPU от Nvidia и AMD, которые ранее оставались ключевыми поставщиками на этом рынке.

Контракт на миллиарды и интерес Broadcom

Сотрудничество с Broadcom может стать одним из крупнейших контрактов в сфере полупроводников: его сумма оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. Источники утверждают, что OpenAI стала четвёртым по значимости заказчиком Broadcom в сегменте AI-чипов.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан подтвердил, что этот контракт существенно повышает прогнозы роста компании и обеспечивает «немедленный и масштабный спрос». При этом официальные лица Broadcom пока не комментируют имена клиентов.

Новые XPU против GPU: конкуренция усиливается

Чипы, создаваемые OpenAI, получили название XPU. Их задача — составить серьёзную конкуренцию традиционным графическим процессорам от Nvidia и AMD. Тем самым компания следует примеру таких гигантов, как Google, Amazon и Meta, которые также разрабатывают собственные процессоры для задач искусственного интеллекта.

OpenAI не намерена выводить новые чипы на внешний рынок — по крайней мере, на текущем этапе. Они будут использоваться исключительно внутри компании для решения задач, требующих высокой вычислительной мощности.

Рост мощностей и амбиции Альтмана

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что компания планирует в течение ближайших пяти месяцев удвоить свои вычислительные мощности. Это необходимо, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, связанной с активным использованием моделей следующего поколения.

По словам аналитиков, такое решение позволит компании сохранить лидерство в отрасли и сформировать более устойчивую инфраструктуру для дальнейшего роста.

Broadcom на подъёме, Nvidia сохраняет позиции

Пока OpenAI делает ставку на собственную архитектуру, Broadcom демонстрирует впечатляющие результаты. После публикации отчётности акции компании выросли на 4,5%. Эксперты HSBC считают, что к 2026 году её направление по производству специализированных AI-чипов будет расти быстрее, чем GPU-сегмент Nvidia.

Тем не менее, Nvidia всё ещё остаётся ключевым игроком в сфере оборудования для искусственного интеллекта. Она продолжает поставлять графические процессоры крупнейшим мировым корпорациям. Но именно действия OpenAI могут стать началом крупного сдвига в расстановке сил на этом высокотехнологичном рынке.

