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Общество
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Оставила вызов теории эволюции человека: в Восточной Азии обнаружили уникальное орудие труда

Оставила вызов теории эволюции человека: в Восточной Азии обнаружили уникальное орудие труда

Археологи впервые обнаружили на территории Восточной Азии усовершенствованные каменные орудия труда, ранее считавшиеся уникальными для неандертальцев из Европы. Находка удивила ученых, ведь инструменты, изготовленные по методу Квина, были найдены в Китае.

Метод Квина, используемый неандертальцами, был обнаружен в Восточной Азии впервые. Выявленные орудия датируются периодом от 50 000 до 60 000 лет назад. Находка подвергает сомнению представления о статическом развитии человеческих популяций в этом регионе, которые до этого считались менее прогрессивными по сравнению с Европой и Африкой. Об этом пишет Interesting Engineering.

Археологи обнаружили каменный скребок, изготовленный методом Квина — толстый, асимметричный инструмент с широкой острой кромкой, на которой заметны следы использования и заточки. Считается, что этот инструмент использовался для обработки костей, рогов или древесины.

Находка вызвала недоумение в научной среде: как технология, известная в Европе, появилась в Восточной Азии? Исследователи предполагают два возможных сценария:

  1. Завоз технологии с Запада: Технологию могли принести люди, переселившиеся из западных регионов.
  2. Локальное развитие: Метод Квина мог возникнуть независимо в результате местных экспериментов.

Исследователи предполагают, что находка человеческих останков в этом регионе может дать ответ на вопрос о происхождении технологии. Марвик, один из авторов исследования, считает, что новые открытия могут даже привести к обнаружению ранее неизвестного предка человека.

«В Восточной Азии еще не находили неандертальцев. Возможно, нам удастся найти денисовца или даже совершенно новый вид», — поделился надеждами Марвик.

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