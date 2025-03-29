Осторожно, 4 уровень: прогноз магнитных бурь на 28-29 марта

В Украине продолжаются магнитные бури и в пятницу, 28 марта, был зафиксирован красный уровень опасности с К-индексом 5. Магнитная буря длится уже две недели на красном уровне с показателями К-индекса 5, 6 и 7, что свидетельствует о высокой интенсивности. Следует отметить, что именно этот индекс демонстрирует силу магнитного возмущения.

В субботу, 29 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4, что свидетельствует о средней магнитной буре. В воскресенье, 30 марта, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3, что указывает на слабое возмущение. Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщают ресурс Meteoagent и Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Во время солнечных возмущений люди могут ощущать головную боль, мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и колебания АД. Врачи рекомендуют снизить физические нагрузки и стараться сохранять эмоциональную стабильность.

Магнитная буря – это явление, возникающее из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц — протонов и электронов, двигающихся в разные стороны, в частности, к Земле. Когда они достигают магнитосферы планеты, это приводит к активности, называемой магнитной или солнечной бурей.

Уровень мощности магнитных бурь определяется с помощью К-индекса. Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются незначительными и обычно остаются незаметными. Если индекс превышает 5, это уже красный уровень, что может оказывать значительное влияние на самочувствие человека, а также приводить к сбоям в работе связи, спутников и радиочастот. Во время сильных бурь с К-индексом 7 или 8 можно наблюдать полярные сияния.