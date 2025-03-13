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Общество
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Осторожно, красный уровень: прогноз магнитных бурь на 13 марта

Новая неделя начнется с сильной магнитной бури красного уровня, которая, по прогнозам ученых, задаст неспокойный тон на ближайшие дни. Такие геомагнитные явления часто становятся причиной ухудшения самочувствия у людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения атмосферного давления. Помимо воздействия на здоровье, магнитные бури могут вызвать перебои в работе радиосвязи и электронных устройств.

Период с 13 по 15 марта обещает быть напряженным в плане геомагнитной активности. Об этом пишет РБК.

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце, когда в космос выбрасываются большие объемы заряженных частиц. Добравшись до магнитосферы Земли, они вызывают ее возмущение, которое и называют магнитной бурей. Ученые постоянно наблюдают за этим процессом и фиксируют уровень активности по так называемому К-индексу. Если его значение достигает отметки 5, речь идет о буре красного уровня, которая может влиять на работу техники и здоровья человека. Умеренные колебания ниже этих значений обычно испытывают только метеочувствительные люди.

Многочисленные исследования подтвердили связь между геомагнитными бурями и состоянием здоровья. Люди в такие периоды чаще жалуются на головные боли, мигрень, общую слабость и усталость. Нарушение сна, сонливость днем или бессонница ночью, перепады настроения, снижение концентрации, а также повышенная раздражительность и тревожность – одни из самых распространенных симптомов. У многих могут обостриться хронические заболевания или возникнуть проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой.

После сильной семибалльной бури, наблюдавшейся на выходных, геомагнитная активность несколько снизится, однако остается на повышенном уровне. 13 марта ожидается повышение активности до уровня 5-6, что означает, что влияние бур будет оставаться заметным.

Следует учесть, что прогнозы носят предварительный характер. Солнечная активность динамична, поэтому данные могут изменяться даже в течение суток. В этой связи важно следить за обновлениями от специалистов.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют соблюдать умеренный образ жизни. В эти дни следует избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок, ограничить употребление кофе, алкоголя, тяжелой, жирной или острой пищи. Организму необходим полноценный сон, сбалансированное питание и достаточное количество жидкости. Прогулки на свежем воздухе помогут поддержать общее состояние, а проветривание помещений будет способствовать лучшему самочувствию. За малейших признаков ухудшения состояния здоровья следует обратиться за медицинской помощью.

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