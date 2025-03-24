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Общество
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Осторожно, шестой уровень: прогноз магнитных бурь на три дня

В ближайшие дни прогнозируется повышенная солнечная активность. Геомагнитные бури измеряются по К-индексу, шкала которого варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем более мощная буря и сильнее ее влияние как на здоровье людей, так и на работу технических систем.

Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 24 по 26 марта 2025 года. В период с понедельника по среду, 24-26 марта, прогнозируется активность с К-индексом 6. Это красный уровень, свидетельствующий о сильной магнитной буре, что может повлиять на самочувствие чувствительных людей.

В то же время, эксперты отмечают, что данные могут корректироваться, ведь наблюдения за активностью Солнца обновляются каждые три часа.

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