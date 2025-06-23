Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест на самолете. Это может произойти по разным причинам, например, из-за расчета, что часть пассажиров не появится. Однако для пассажиров, столкнувшихся с отказом в посадке, существует ряд прав, которые обеспечивают компенсацию за причиненные неудобства. В этой статье DNEWS подробно разберет, как действовать в случае овербукинга, какие компенсации полагаются и какие права есть у пассажиров.

Когда авиакомпания отказывает в посадке, она обязана предложить пассажиру несколько вариантов действий. Одним из них является компенсация, которая зависит от расстояния рейса. Важно знать, как правильно оформить претензию и какие документы могут понадобиться для получения выплат.

Права пассажиров при овербукинге

Когда вас не пускают на рейс из-за овербукинга, это не означает, что авиакомпания может игнорировать ваши права. В Украине и в Евросоюзе действуют одинаковые правила, регулирующие такие ситуации, что позволяет пассажирам рассчитывать на компенсацию. Эти правила зафиксированы в Воздушном кодексе Украины и регуляции ЕС №261/2004.

Компенсация по правилам ЕС и Украины

В случае отказа в посадке пассажиру предоставляется компенсация в зависимости от расстояния рейса. Для рейсов в пределах Украины и на международных направлениях действуют одинаковые правила, что важно для пассажиров, вылетающих в ЕС или из него. Суммы компенсации следующие:

250 евро — для рейсов длиной до 1500 км.

400 евро — для рейсов длиной от 1500 до 3500 км.

600 евро — для рейсов длиной свыше 3500 км.

Уменьшение компенсации

Однако, если авиакомпания предлагает альтернативный рейс, который не задержит вас более чем на 2, 3 или 4 часа (в зависимости от длины рейса), сумма компенсации может быть уменьшена на 50%. Это относится к следующим условиям:

Для рейсов до 1500 км — задержка не более 2 часов.

Для рейсов от 1500 до 3500 км — задержка не более 3 часов.

Для рейсов свыше 3500 км — задержка не более 4 часов.

Дополнительные обязательства авиакомпании

Помимо компенсации, авиакомпания обязана предложить следующие услуги:

Перебронирование билета на другой рейс или возврат стоимости билета.

Питание и напитки в ожидании нового рейса.

Гостиница, если ожидание рейса длительное.

Как подать претензию и получить компенсацию

Если вас не пустили на рейс, первым шагом будет зафиксировать все детали инцидента и подать претензию в авиакомпанию. Рассмотрим, как правильно действовать в такой ситуации.

Сохранение всех документов

Очень важно сохранить все документы, связанные с полетом. Это посадочные талоны, чеки на питание, гостиницу и другие подтверждения расходов, понесенных из-за задержки или отмены рейса. Также рекомендуется получить официальное подтверждение от представителя авиакомпании о причине отказа в посадке.

Составление и отправка претензии

После сбора всех документов составьте письмо с детальным описанием ситуации. Включите информацию о рейсе, даты, номера отмененных или задержанных рейсов, а также ваши контактные данные. Отправьте письмо в электронном виде через официальный сайт авиакомпании или на почту ее представительства.

Не забудьте также запросить у авиакомпании подтверждение получения вашей претензии, чтобы избежать недоразумений.

Ответ авиакомпании

Авиакомпания обязана ответить на вашу претензию в срок до 90 дней. Если в течение этого времени ответа не будет, не лишним будет позвонить в компанию и уточнить, на каком этапе находится рассмотрение вашего дела.

Влияние овербукинга на пассажиров в других странах

В разных странах существуют свои особенности в обработке случаев овербукинга. Рассмотрим правила в США, где также действуют строгие нормы защиты прав пассажиров.

Правила в США

В США пассажиры, которых не пускают на рейс из-за овербукинга, имеют право на компенсацию, которая зависит от того, сколько времени они ожидают альтернативный рейс. Если рейс задержан на 1-2 часа, компенсация может составлять до $675. В случае более длительной задержки пассажир может получить компенсацию в размере до $1350.

Что делать в случае отказа

Если вам предложили альтернативный рейс, но он прибывает с опозданием более чем на два часа, авиакомпания обязана выплатить компенсацию. Важно сохранять все доказательства, чтобы в дальнейшем подтвердить свои расходы и получить компенсацию за любые неудобства.

Что делать, если рейс задержали или отменили

Задержка или отмена рейса — еще одна неприятная ситуация, с которой могут столкнуться пассажиры. В таких случаях также важно знать свои права.

Сохранение всех доказательств

Сохраните все чеки и подтверждения затрат, связанных с задержкой рейса. Это могут быть чеки за питание, такси или отель. Если авиакомпания не предложила вам необходимую помощь, это может стать основой для получения дополнительной компенсации.

Подача жалобы и компенсация

В случае отказа от предоставления компенсации или помощи, вы всегда можете подать жалобу в авиакомпанию. Важно быть настойчивым и не стесняться отстаивать свои права, а также требовать компенсацию за дополнительные расходы.

Своевременное обращение

Обращаться в авиакомпанию необходимо своевременно, чтобы претензия была рассмотрена в срок. Если вы долго не получаете ответ, не бойтесь напомнить о своем запросе, возможно, компания просто пропустила ваше письмо.

Как избежать проблем с овербукингом

Хотя ситуации с овербукингом случаются редко, вы все равно можете снизить вероятность их возникновения. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать неприятностей:

Регистрируйтесь на рейс заранее, чтобы гарантировать себе место. Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы минимизировать шанс быть снятым с рейса. Ознакомьтесь с правами пассажиров, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям.

Овербукинг — это неприятная ситуация, но благодаря четким правилам, регулирующим компенсацию, пассажиры имеют право на возмещение ущерба. Зная свои права и правильно действуя, вы сможете получить компенсацию и минимизировать неудобства от ситуации.

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