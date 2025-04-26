Утром 25 апреля в Зале Синода состоялась VI Всеобщая конгрегация кардиналов, на которой присутствовали 149 иерархов. Заседание началось с молитвы, после чего новоприбывшие кардиналы произнесли присягу. Папа Римский будет похоронен как пастырь. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Vatican News.

В рамках заседания прозвучали 33 выступления, касающиеся вызовов, стоящих перед Церковью и современным обществом. Кардиналы продолжили чтение апостольской конституции Universi Dominici Gregis и остановились на 32-м параграфе.

Глава Отдела богослужений Римского Папы монсеньор Диего Равелли разъяснил, что похороны Папы Франциска будут проходить по чину пастыря, а не монарха. Тело Святейшего Отца не будет размещено на катафалке, в соответствии с традицией, утвержденной для отпевания епископов.

Вечером того же дня в частном порядке прошёл обряд запечатывания гроба Папы Франциска.

Заупокойная Месса состоится 26 апреля на площади Святого Петра. Места для государственных делегаций будут распределены по дипломатическому протоколу: в первом ряду разместятся президент Аргентины — родины Папы Франциска, президент Италии, затем главы королевских домов и президенты стран в порядке французского алфавита.

После завершения богослужения траурный кортеж направится к базилике Санта-Мария-Маджоре. Путь пройдет через арку Перуджино, улицу Корсо Витторио Эммануэле, мимо Римского Форума и Колизея. Во время процессии паломники и жители Рима смогут проститься с Папой вдоль маршрута следования. Погребение в базилике будет проходить в закрытом формате.

В воскресенье 27 апреля кардиналы посетят Санта-Мария-Маджоре. В 16 часов они пройдут через Святые врата, совершат молитву у гробницы Папы Франциска и примут участие в Вечерне у иконы Salus Populi Romani.

По данным пресс-службы Ватикана, с 23 по 25 апреля базилику Святого Петра посетили около 150 тысяч паломников, чтобы проститься с Папой Франциском. Сегодня, 25 апреля, базилика закроется в 19 часов. Затем камерленго кардинал Кевин Фаррелл проведёт обряд окончательного закрытия гроба.

Для освещения церемоний аккредитованы около 2700 журналистов со всего мира.

Следующая Всеобщая конгрегация кардиналов состоится утром 28 апреля. После заседания в 13:00 запланирован брифинг директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни.

Медиа Ватикана обеспечат прямые трансляции траурных мероприятий на 15 языках, включая итальянский, английский, испанский, французский, португальский, немецкий, польский, арабский, китайский, вьетнамский, а также на четырех языках жестов. Телетрансляцию ведет Vatican Media с земли и воздуха, охватывая площадь Святого Петра и всю процессиию до Санта-Мария-Маджоре. Новости и репортажи доступны на 56 языках в системе Радио Ватикана, на портале Vatican News и в газете L’Osservatore Romano.

Ранее мы писали о том, что в соборе Святого Петра состоялся обряд закрытия гроба Папы Франциска.