Папа Лев XIV выбирает простую модель водонепроницаемых часов от швейцарской марки Wenger стоимостью около 200 евро вместо престижных Rolex. Это символ скромности — правда ли, что это именно Wenger, остаётся неизвестным. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на RENEWZ.DE.

Часы простого папы из США

Папа Лев XIV стал первым американцем на папском престоле, что уже само по себе историческая веха. Его стиль — это скромность, интеллект и продуманность. В отличие от многих других высокопоставленных лиц, выбирающих бренды, ставшие символами статуса, Лев XIV делает акцент на сдержанности. Его выбор часов ярко иллюстрирует его подход к жизни и служению.

Он отказался от золотых корпусов и драгоценных камней в пользу модели с черным корпусом и красной безелью — классической водонепроницаемой модели от Wenger, которая идеально соответствует как его внешнему виду, так и внутреннему миру.

Действительно ли это Wenger

Некоторые эксперты сомневаются в бренде. Модель отличается от стандартного дизайна Wenger: корона часов черная, а не серебристая, и рамка циферблата немного отличается от привычного. Это заставляет специалистов предполагать, что, возможно, это часы других марок, например, Timex, Victorinox или даже Casio.

Тем не менее, остается фактом, что эта модель выглядит прочной, функциональной и стоит далеко от тех дорогостоящих брендов, которые обычно выбирают для своего гардероба высокопоставленные лица Ватикана.

Исторический контекст выбора часов папами

Папа Марка часов Примерная стоимость Стиль Иоанн Павел II Rolex Datejust > 10 600 € Классический, роскошный Бенедикт XVI Erhard Junghans Chrono около 1 800 € Технический, массивный, немецкий Франциск Swatch (предположительно) < 100 € Минималистичный, простой Лев XIV (2025) Wenger (предположительно) около 200 € Спортивный, скромный

Выбор часов всегда был важной темой, и зачастую эти модели могут рассказать больше о личности папы, чем его публичные речи.

Почему внимание на часах папы так велико

В эпоху, когда статусные символы и брендовые товары стали обычным делом даже среди церковных лидеров, осознанный выбор простых часов обращает на себя внимание. Это не просто устройство для измерения времени, но и послание. Папа Лев XIV не носит Rolex, потому что ему не нужно подтверждать свою ценность с помощью дорогих аксессуаров. Его стиль руководства должен быть примером через поступки, а не через блеск украшений.

Популярные марки в Ватикане

Другие священнослужители также выбирают часы с глубоким символизмом:

Tissot — традиционная и швейцарская марка

— традиционная и швейцарская марка Seiko — надежная и технически точная

— надежная и технически точная Casio — практичные, доступные, цифровые

— практичные, доступные, цифровые Apple Watch — популярна среди молодых кардиналов

Часы не просто аксессуар

Папа Лев XIV превращает свои часы в политическое и моральное заявление. Это не просто прибор для отслеживания времени, это символ его взглядов. В мире, полном искусственности, отказ от роскоши выглядит почти революционно. Поэтому эти часы становятся предметом обсуждения. Это символ новой скромности на вершине католической церкви.

Что такое Wenger и кто носит эти часы

Швейцарская марка Wenger была основана в 1893 году в Дельмоне. В течение многих десятилетий она была одним из официальных производителей знаменитого швейцарского ножа — наряду с Victorinox. После того как Wenger была приобретена Victorinox в 2005 году, компания сосредоточилась на производстве функциональных наручных часов, которые соединяют швейцарскую точность с повседневной практичностью. Эти модели часто стоят в пределах 100-400 евро и зарекомендовали себя как надежные спутники в повседневной жизни и на открытом воздухе.

Wenger получил признание в Европе и Северной Америке за свою прочность и практичность, и его часы можно увидеть в поп-культуре, например, в сериале NCIS: Los Angeles, где героиня носит модель Wenger Commando GMT. В этом контексте, модель Wenger, вероятно, идеально подходит для папы Льва XIV — это не просто часы, а аксессуар, который сопровождает, а не выделяется.

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