8 мая 2025 года новый Папа Римский был избран на тайном конклаве, который прошёл в Сикстинской капелле Ватикана. Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго (США) стал 267-м Папой Римским, и он станет первым американским Папой в истории. Он выбрал имя Лео XIV. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The Guardian.

После того, как из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым, стало очевидно, что кардиналы Римско-католической церкви завершили свой выбор. 133 кардинала собравшихся на конклаве подтвердили избрание нового Папы. В этот момент верующие, собравшиеся на площади Святого Петра, встретили новость о завершении процесса.

Новый Папа Римский, Роберт Фрэнсис Прево, вышел из Сикстинской капеллы и обратился к верующим с первым апостольским благословением Urbi et Orbi («Граду и миру»). Он сказал: «Мир да пребудет со всем вами». После краткой речи новый Понтифик благословил тысячи людей, собравшихся на площади Святого Петра.

Роберт Фрэнсис Прево, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США, является августинским кардиналом с американо-перуанскими корнями. Он возглавлял Августинский орден с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года, занимая должность Генерального настоятеля.

В 2023 году Папа Франциск назначил его кардиналом и поставил во главе дикастерии по делам епископов — важной структуры, которая отвечает за назначение новых епископов. Это назначение добавило ему влиятельности в церковной иерархии.

Кардинал Прево поддерживает позицию Папы Франциска по вопросу допуска разведенных и повторно женатых католиков к Святому Причастию, а также выразил осторожную поддержку инициативе Франциска, касающейся благословения однополых пар, что вызвало определенные обсуждения в церковных кругах.

Перед началом конклава его кандидатуру продвигали как «компромиссную». Большое время, проведенное в Перу, также делает его более подходящим кандидатом, с учетом международного опыта, в отличие от многих его американских коллег.

Тем не менее, существует мнение, что некоторые кардиналы могут считать его недостаточно зрелым для столь важной роли, ссылаясь на его молодой возраст и относительно ограниченный опыт в кардинальском сане.

Конклав был завершён после того, как новый Папа дал согласие на принятие поста. Все избирательные бюллетени и записи были сожжены, а белый дым стал символом успешного избрания.

После этого Папа направился в «комнату плача» — ризницу, где облачился в специальное одеяние, подготовленное для нового понтифика. Затем он вернулся в Сикстинскую капеллу, чтобы воссесть на престол.

Только после того, как Папа принял облачение, кардинал-протодиакон Доминик Мамберти объявил миру о завершении выборов, произнеся знаменитую формулу: «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!» («Я сообщаю вам великую радость! У нас есть Папа!»).

Таким образом, Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским, сменив Папу Франциска, который ушёл из жизни 21 апреля 2025 года.

Ранее мы писали о том, что выбрали Папу Римского: конклав завершился белым дымом.