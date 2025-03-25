Среда, 26 марта, 2025
6 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Пасмурная погода и дожди: прогноз погоды в Украине на 26 марта

Атмосферные фронты принесли дожди в западные, северные и центральные регионы Украины, что обусловило пасмурную погоду на последней неделе марта. Дождевые условия будут продолжаться в разных частях страны, а температурные показатели будут колебаться в зависимости от региона.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. На западе и севере снова ожидается дождливая погода, на остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах — осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — в пределах +5…+10°С, днем +13…+18°С, в западных областях +7…+12°С, в Крыму местами +20…+23°С.

Горячее за неделю

Политика

Магнітні бурі, прогноз на сьогодні: чого очікувати від сонячної активності 24 березня

0
Экономика

Искусственный интеллект в творчестве: люди говорят одно, а делают другое

0
Несмотря на значительный рост использования искусственного интеллекта в творческих...
Культура

Що означає втрата каблучки уві сні: попередження чи знак змін?

0
Втрата каблучки уві сні може...
Общество

ВПЛ могут заставить вернуть государству полученные средства: каких случаев это касается

0
Внутренне перемещенные лица в Украине могут быть обязаны вернуть...
Экономика

У ніч на неділю РФ вдарила «Шахедами» по Києву, є жертви — ДСНС (ФОТО)

0
У ніч на цей вихідний день, 23 березня, армія...

Новое на сайте

Предыдущая статья
День Ангела Александра 26 марта: приветствие и символика имени

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.