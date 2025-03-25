Пасмурная погода и дожди: прогноз погоды в Украине на 26 марта

Атмосферные фронты принесли дожди в западные, северные и центральные регионы Украины, что обусловило пасмурную погоду на последней неделе марта. Дождевые условия будут продолжаться в разных частях страны, а температурные показатели будут колебаться в зависимости от региона.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. На западе и севере снова ожидается дождливая погода, на остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах — осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — в пределах +5…+10°С, днем +13…+18°С, в западных областях +7…+12°С, в Крыму местами +20…+23°С.