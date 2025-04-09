Среда, 9 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Патрульный рассказал, каких водителей чаще всего останавливает полиция в Украине

Патрульный рассказал, каких водителей чаще всего останавливает полиция в Украине

Согласно закону «О Национальной полиции», полицейские имеют право останавливать транспортные средства только при наличии определенных оснований. В большинстве случаев это касается нарушений правил или требований законодательства.

Однако в комментарии для «SUV News» опытный патрульный отметил, что многие инспекторы на практике действуют по собственным соображениям, адаптируя нормы закона под них. Он также выделил четыре типа водителей, которые чаще всего становятся объектом повышенного внимания полиции.

Новички за рулем

Патрульные без труда замечают автомобилистов, которые только начинают осваивать искусство вождения. Их манера вождения часто бывает неуверенной или же чрезмерно самоуверенной. Ошибки начинающих легко распознать, ведь они проявляются в несоблюдении правил дорожного движения или превышении скорости.

Нервные водители

Даже опытные автомобилисты нередко испытывают сильное напряжение за рулем, особенно в условиях интенсивного дорожного движения. Они совершают резкие маневры, внезапно тормозят или ускоряются, а их непредсказуемые действия привлекают внимание правоохранителей. Часто именно по таким признакам удается выявить водителей в состоянии опьянения.

Владельцы автомобилей с тюнингом

Обычно они стремятся выделить свои транспортные средства среди других, делая их яркими и привлекающими внимание. Однако первыми, кто замечает такие авто, часто становятся правоохранители. Водители тюнингованных машин нередко игнорируют ограничения скорости и нарушают правила дорожного движения, из-за чего эти транспортные средства всегда находятся под пристальным контролем.

Таксисты

Многие обращали внимание, что водители такси иногда демонстрируют чрезмерную поспешность, стремясь поскорее завершить поездку. Эту особенность хорошо знают опытные патрульные, которые пристально следят за такими авто.

Горячее за неделю

Спорт

Артем Смоляков: В «Лос-Анджелесе» шокированы, как украинцы играют в футбол во время войны

0
Артем Смоляков (фото: facebook.com/LAFC) Что...
Спорт

Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

0
Соединенные Штаты Америки (США)...
Статьи

День ангела Вадима 2025: поздравления и открытки 9 апреля

0
Сегодня, 9 апреля 2025, все владельцы мужественного и...
Общество

Мощная магнитная буря 5 и 6 апреля 2025: что делать метеозависимым

0
Прогноз магнитной бури 5 и 6 апреля 2025: как защитить здоровье и минимизировать влияние на организм, особенно для метеозависимых.
Спорт

«Если Трамп хороший, значит Трамп хороший». Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США

0
Трамп и Путин на встрече в Хельсинках в...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кто празднует День ангела 10 апреля: традиции и оригинальные поздравления
Следующая статья
Гороскоп на 10 апреля 2025 для всех знаков зодиака

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Ту-22М3 за 100 миллионов долларов уничтожено: новые победы украинских сил Ту-22М3 за 100 миллионов долларов уничтожено

0
Успешные удары сил обороны по территории России позволили...

Сколько будет стоить импорт автомобилей из США после новых 25% пошлин Канады

0
Канада ввела новые 25-процентные пошлины на ряд американских...

День ангела Илоны 2025: поздравления и открытки 8 апреля

0
Сегодня, 8 апреля 2025 года, согласно православному именному...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.