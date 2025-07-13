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Pebble возвращается с новым Android-приложением и часами Core 2 Duo. Поддержка классических моделей, открытый код и старт продаж в июле.
Pebble возвращается с новым Android-приложением и часами Core 2 Duo. Поддержка классических моделей, открытый код и старт продаж в июле.
Общество
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Pebble возвращается: новое приложение уже в Google Play для Core 2 Duo и старых моделей

Легендарный бренд смарт-часов Pebble получил второе дыхание. В Google Play появился обновлённый официальный клиент для устройств Core 2 Duo, Core Time 2, а также классических моделей Pebble. Приложение разработано компанией Core Devices и знаменует собой возрождение культового екосистемы, к которой с ностальгией относятся тысячи поклонников, рассказывает DNEWS.

Core Devices официально представила новое приложение Pebble

Компания Core Devices продолжает развивать экосистему, заложенную основателем Pebble. На Android появилась новая версия официального приложения, предназначенного для взаимодействия с современными моделями — Core 2 Duo и Core Time 2. Кроме того, поддерживаются и старые устройства: Pebble Time, Time Steel, Time Round и Pebble 2.

В интерфейсе приложения часы отображаются как Pebble 2 Duo и Pebble Time 2. Такой подход подчёркивает преемственность поколений и сохраняет фирменный стиль, узнаваемый среди поклонников бренда.

Новое приложение сочетает классику и современные технологии

Разработчики реализовали удобный функционал, который позволяет быстро настроить часы. Пользователи могут:

  • выбирать и настраивать циферблаты;
  • устанавливать приложения на устройство;
  • синхронизировать данные о здоровье (при наличии сенсоров);
  • обновлять прошивку;
  • отправлять отчёты об ошибках.

Кроме этого, приложение поддерживает такие сервисы, как Slack, Strava, Google Calendar, ChatGPT и eufy Clean, а также стандартные утилиты — Pebble Timer и Pebble Calendar.

Таким образом, новая версия сохраняет базовую функциональность, но при этом уверенно шагает в ногу со временем.

Открытый код вдохновляет разработчиков

Важно отметить, что приложение основано на проекте libpebble3 с открытым исходным кодом. Благодаря этому сообщество может свободно адаптировать его под свои нужды. Например, разработчики получают возможность добавлять новые функции, кастомизировать интерфейс и улучшать производительность.

Подобный подход не только поддерживает дух Pebble, но и мотивирует энтузиастов продолжать развивать платформу вместе с Core Devices.

Приложение станет доступно до начала поставок

Эрик Мигиковски, основатель Pebble и Core Devices, сообщил в соцсети X, что версия приложения для iOS также появится до старта массовых поставок. Это позволит пользователям на обеих платформах получить готовый инструмент к моменту получения своих часов.

На первом этапе компания планирует отправить от 2000 до 4000 экземпляров Core 2 Duo уже в конце июля — начале августа. Следующая партия дойдёт до покупателей до конца августа. Что касается Core Time 2, то его доставка запланирована на январь 2026 года.

Актуальные цены и наличие моделей

На момент публикации ситуация выглядит следующим образом:

  • Core 2 Duo White продаётся за $149, доставка ожидается в августе;
  • черная версия уже полностью распродана;
  • Core Time 2 стоит $225, но отправка начнётся только в январе следующего года.

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Источник: ITNET

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