Четверг, 10 апреля, 2025
1.5 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Пенсии по инвалидности военным: как выплачивается и какие условия получения

Пенсии по инвалидности военным: как выплачивается и какие условия получения

Если данные документы позволяют установить право военнослужащего на пенсию по инвалидности, выплата будет назначена. После получения дополнительных документов — например справки из воинской части о денежном довольствии — пенсия будет перечислена.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Пенсионное обеспечение военных регулируется Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы…». Заявление о назначении пенсии подается в Пенсионный фонд через уполномоченные структуры министерств или других органов.

Если недостает части документов, подаются имеющиеся. Остальные можно предоставить позже. В случае, если документы позволяют определить право на пенсию, она назначается. В случае отсутствия важных данных, Пенсионный фонд уведомляет уполномоченное лицо о необходимости предоставить их в течение трех месяцев.

После представления всех необходимых документов, влияющих на размер пенсии, сумма может быть перечислена. Разница в выплатах может быть компенсирована за предыдущий период, но не более чем за 12 месяцев.

Когда назначается пенсия по инвалидности военным

Такую пенсию назначают, если:

  • военнослужащий стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, травмы, контузии или болезни, полученных при исполнении обязанностей службы или при защите Украины;
  • инвалидность наступила в результате несчастного случая или заболевания во время прохождения военной службы.

Для оформления пенсии необходимо обратиться в ТЦК или уполномоченное учреждение, пройти МСЭК (медико-социальную экспертизу) и подать пакет документов.

Пенсия рассчитывается на основе денежного довольствия: оклад по должности, званию, выслуге лет, а также дополнительные ежемесячные выплаты. Ее размер составляет от 40% до 100% денежного довольствия — в зависимости от установленной группы инвалидности и причины.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Горячее за неделю

Культура

День ангела Евдокии 2025: поздравления и открытки 7 апреля

0
7 апреля – день, когда все женщины с...
Политика

Сперма животных в уходе за кожей: есть ли реальная польза?

0
Косметические процедуры не могут быть более шокирующими. Казалось...
Общество

Аномальное лето может сорвать урожай: в зоне риска три популярных овоща

0
Несмотря на предупреждение синоптиков о резком ухудшении погоды в...
Экономика

Холодная вода против старения: как неделя купаний меняет клетки организма

0
Всего лишь неделя ежедневных купаний в холодной воде активизирует...
Общество

Почему показатели счетчика могут быть не учтены: объяснение

0
В 2025 году у части украинцев могут возникнуть проблемы...

Новое на сайте

Предыдущая статья
ЕС готовит 25% пошлины на американские товары в ответ на пошлины Трампа
Следующая статья
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Елена Кравец возвращается на сцену с моноспектаклем после трехлетнего перерыва

0
Елена Кравец объявила о возвращении на театральную сцену:...

Как уменьшить боль при месячных без лекарств в домашних условиях

0
Узнайте, как уменьшить боль при месячных без лекарств. Тепло, упражнения, правильное питание и натуральные средства для облегчения.

Что означает «черный понедельник» и угрожает ли миру новый экономический кризис в 2025 году

0
Мировые рынки стремительно падают, а эксперты предупреждают о...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.