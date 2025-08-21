В сентябре 2025 года некоторые украинские пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты до 1 000 гривен. Чтобы претендовать на такие доплаты, необходимо соответствовать возрастным требованиям и другим условиям. Об этом сообщает DNEWS.

Кто из пенсионеров получит доплату

Согласно закону 1664-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по повышению соцгарантий отдельным категориям граждан», доплата в размере почти 1 000 гривен будет предоставляться пенсионерам, которым исполнилось не менее 80 лет. Однако для получения этой выплаты существуют несколько требований:

Основные требования для получения доплаты

Проживание без помощи родственников.

Необходимость в регулярном постороннем уходе из-за состояния здоровья (нужно подтверждение врачебными заключениями).

Пенсия по возрасту без установленной группы инвалидности и дополнительных выплат.

Согласно нормам закона, доплата составляет 40% от прожиточного минимума (2361 грн), что в 2025 году составляет 944 грн.

Чтобы оформить доплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Доплата к пенсиям украинцев по возрасту

Согласно постановлению Кабмина №168 от 24.02.2023 года, с сентября 2025 года некоторым категориям украинцев будет начисляться ежемесячная компенсационная доплата, размер которой зависит от возраста. Доплаты предоставляются пенсионерам, которые достигли 70, 75 и 80 лет.

Как начисляются доплаты

Доплата начисляется с дня достижения соответствующего возраста, поэтому она может быть немного меньше в первый месяц.

Согласно этому постановлению, пенсионеры, которым больше 80 лет, смогут получить дополнительно 570 гривен к своей пенсии.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать 456 гривен.

Для людей в возрасте от 70 до 75 лет предусмотрена доплата в размере 342 гривен.

Есть еще одно условие для начисления этой доплаты: общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Эти доплаты начисляются автоматически, без необходимости обращаться в ПФУ, и действуют на всей территории Украины.

