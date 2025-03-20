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Общество
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Пенсионеры могут получить доплату до 10 тыс. грн: кто имеет право на помощь

В Украине некоторые пенсионеры могут получить дополнительную финансовую помощь в размере от 450 до 10 тыс. грн. Это единовременная выплата, предоставляемая местными властями для покрытия расходов на лечение и реабилитацию.

Об этом говорится на портале «Юристи.ua». Там в одном из сообщений гражданин спросил, имеет ли он право хотя бы частичное возмещение медицинских расходов. Он рассказал, что пенсионер, инвалид второй группы с трудовым стажем 41 год. Хирургическая операция стоила ему более 100 тысяч. грн.

«Я пенсионер, 66 лет, инвалид 2-й группы, трудовой стаж 41 год. Меня срочно госпитализировали, и через полчаса сделали операцию. За операцию я заплатил 108 тысяч гривен. Есть официальные документы из клиники. Моя жена год назад потеряла работу из-за болезни, пенсию она получит в хотя бы?», – говорится в обращении.

Юристы объяснили, что согласно законодательству Украины, а именно Закону «О местном самоуправлении», граждане имеют право получить единовременную денежную помощь на лечение и реабилитацию.

Эту помощь должны оказывать органы местного самоуправления, а размер выплаты варьируется от 450 до 10 тысяч. грн.

Такой вид помощи может быть частью годовой программы социальной поддержки отдельных групп населения, в которой указан список болезней и требования к материальному состоянию заявителей.

Для получения помощи граждане могут подать заявление лично или через уполномоченное лицо, отправив документы по почте (рекомендованным письмом).

Заявление можно подать в ближайший орган соцзащиты, ЦНАП или местную администрацию. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • медицинскую справку, подтверждающую необходимость лечения или реабилитации;
  • акт обследования материально-бытовых условий заявителя;
  • справку о доходах заявителя и его семьи;
  • справку о составе семьи;
  • номер банковского счёта.

Эта услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней.

Также подать заявление можно через портал государственных услуг Дія.

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