Перевод часов на летнее время: когда произойдет переход

Ежегодный перевод часов дважды в год – на летнее и зимнее время – стал привычной практикой для украинцев еще с 80-х годов прошлого века. Впервые идею перевода часов высказал Бенджамин Франклин в 1784 году, когда предложил этот шаг для экономии свечей. Позже британский активист Уильям Уиллет пытался реализовать эту инициативу, однако безуспешно.

Официально летнее время впервые была введена Германия в 1916 году во время Первой мировой войны, что помогло сэкономить ресурсы. Впоследствии эта практика распространилась на США и более ста других стран. Об этом пишет ТСН.

В Украине первый перевод часов состоялся 16 февраля 1918 года, когда было установлено среднеевропейское время. Однако регулярный переход на летнее и зимнее время начался только в 1981 году, когда страна входила в состав СССР. В независимой Украине эта традиция была закреплена постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

Будет ли перевод часов в 2025 году

В августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, инициированный Русланом Стефанчуком, предусматривающий отмену сезонного перевода часов. Согласно ему, Украина должна остаться на постоянном зимнем времени.

Однако этот законопроект пока ожидает подпись президента Владимира Зеленского. Если документ не будет подписан до конца марта 2025, то украинцы по привычной традиции переведут часы на летнее время – на один час вперед.

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Когда состоится переход на летнее время в 2025 году

По действующему законодательству переход на летнее время в Украине происходит в последнее воскресенье марта. В 2025 году это выпадает на 30 марта. В 3:00 ночи стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед – на 4:00.

Зачем переводят часы

Основной причиной введения летнего времени является оптимизация использования светового дня, что позволяет уменьшить расходы на освещение и энергопотребление. В то же время, большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, компьютеры и смартчасы, автоматически меняют время. А вот механические часы и подержанные модели телефонов нужно настраивать вручную.