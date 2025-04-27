Почтовая открытка, написанная на борту «Титаника» незадолго до его гибели, ушла с аукциона за рекордную сумму в 300 000 фунтов стерлингов (около 399 000 долларов США). Об сообщает DNEWS со ссылкой на The Associated Press. Письмо пассажира с Титаника датировано 10 апреля 1912 года и принадлежала Арчибальду Грейси, пассажиру первого класса.

В своём послании, адресованном двоюродному деду нынешнего владельца, Грейси кратко описал свои впечатления о лайнере: «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, прежде чем делать выводы».

По информации организаторов торгов, лот значительно превысил первоначальную оценку в 60 000 фунтов стерлингов. Новым обладателем открытки стал частный коллекционер из США.

Как отмечает The Associated Press, это единственное известное письмо Грейси, написанное им прямо на борту «Титаника», который потерпел крушение после столкновения с айсбергом у берегов Ньюфаундленда. В результате катастрофы во время первого рейса погибли около 1500 человек.

Аукционист Эндрю Олдридж охарактеризовал находку как «уникальный экспонат музейного уровня».

Арчибальд Грейси сел на «Титаник» в Саутгемптоне 10 апреля 1912 года и занял каюту первого класса C51. Ночью трагедии он прыгнул в воду и смог добраться до перевернутой складной шлюпки, где оказался среди немногих спасшихся. Позже его вместе с другими уцелевшими подобрал пароход «Карпатия».

Грейси написал книгу «Правда о Титанике», которая до сих пор считается одним из самых подробных свидетельств о событиях той роковой ночи. Однако он так и не смог полностью восстановиться после переохлаждения и осложнений диабета и скончался в конце 1912 года.

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