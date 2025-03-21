Победа Ripple над SEC изменяет будущее криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила судебный процесс против Ripple, что стало значительным событием для криптовалютного рынка. Это означает конец продолжительной правовой борьбы, которая началась еще в 2020 году и существенно влияла на позиции XRP. После этой новости токен сразу вырос на 10%, что подтвердило оптимизм инвесторов по поводу будущего проекта. Отказ SEC от дальнейших апелляционных действий может создать прецедент других криптокомпаний, которые сталкиваются с регуляторным давлением.

Судебная волокита началась после обвинений в незаконном привлечении $1,3 млрд из-за нерегулируемых продаж XRP. В 2023 году суд принял, что Ripple нарушила закон только во время институциональных продаж, но розничный рынок не подпадает под это определение. Несмотря на попытки SEC оспорить решение, регулятор внезапно отказался от борьбы, что стало сигналом изменений в подходе к контролю цифровых активов. Это может указывать на более мягкую позицию комиссии после отставки ее председателя Гэри Генслера.

Отказ от апелляции оказывает положительное влияние не только на Ripple, но и на весь сектор криптовалют. Вероятность одобрения биржевого фонда (ETF) на базе XRP растет, что может привлечь крупных игроков рынка. Аналитики Bloomberg уже оценивают шансы его утверждения в 65-75% к концу года. Дополнительно это решение может побуждать криптобиржи к более активному сотрудничеству с XRP, что повысит его ликвидность. После этого прецедента, вероятно, другие криптокомпании начнут более уверенно защищать свои права в судах.

Давление на криптоиндустрию постепенно ослабевает, что может означать начало нового этапа ее интеграции в финансовую систему. Ранее SEC закрыла расследование против Coinbase, что подтверждает возможный пересмотр политики по цифровым активам. Если тенденция продолжится, это может способствовать стабилизации рынка и снижению страха среди разработчиков и инвесторов. Однако регуляторные риски остаются, и дальнейшая судьба криптовалют будет в значительной степени зависеть от будущих политических изменений в США. В любом случае, эта победа Ripple демонстрирует, что правовое поле крипторинки меняется, а сами компании могут эффективно защищать свои позиции.

Несмотря на уменьшение регуляторного давления, крипторинок остается в состоянии неопределенности. Некоторые эксперты считают, что решение SEC может быть политическим шагом в преддверии выборов, чтобы усилить поддержку криптоиндустрии среди избирателей. В то же время, это не гарантирует, что регулятор полностью изменит свою стратегию, ведь власти еще могут пересмотреть свое отношение к цифровым активам. Сейчас инвесторы могут вздохнуть с облегчением, ведь этот случай открывает новые возможности для дальнейшего развития криптовалютной экосистемы.