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Почему Украина изменила дату празднования окончания Второй мировой войны: исторический контекст, изменения и современные причины.
Почему Украина изменила дату празднования окончания Второй мировой войны: исторический контекст, изменения и современные причины.
Общество
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Почему 9 мая перестало быть официальным праздником в Украине

В 2023 году Украина официально перенесла дату празднования окончания Второй мировой войны с 9 мая на 8 мая, установив этот день как День памяти и победы над нацизмом. Это решение отражает стремление страны к европейским традициям и дистанцирование от советского наследия. Об этом пишет DNEWS со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Исторический контекст

В большинстве европейских стран 8 мая считается днём окончания Второй мировой войны. Поскольку именно в этот день в 1945 году вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. В СССР же празднование установили на 9 мая, чтобы подчеркнуть особую роль Советского Союза в победе и создать собственную традицию.

После обретения независимости Украина продолжала отмечать 9 мая как День Победы. Однако с 2015 года начался процесс переосмысления этой даты. Был введён День памяти и примирения 8 мая. А само название праздника 9 мая изменено на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Законодательные изменения

8 мая 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 8 мая стало Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Этот день был объявлен официальным выходным. Одновременно 9 мая установили как День Европы, без статуса государственного праздника.

29 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон, окончательно закрепивший эти изменения в календаре государственных праздников.

Причины изменений

Решение изменить дату празднования связано с несколькими факторами:

  • Европейская интеграция: Украина стремится гармонизировать свои памятные даты с европейскими странами, где 8 мая является днём памяти о жертвах Второй мировой войны.
  • Дистанцирование от советского наследия: Переход на 8 мая символизирует отказ от советской интерпретации истории и стремление к более объективному взгляду на события прошлого.
  • Общественное мнение: Согласно опросам, в 2010 году около 60% украинцев считали 9 мая одним из главных праздников. К 2022 году этот показатель снизился до 13%.

Современное значение

День памяти и победы над нацизмом 8 мая в Украине посвящён уважению к жертвам войны и осмыслению её последствий. Это день скорби и памяти, а не торжеств и парадов.

9 мая, в свою очередь, отмечается как День Европы, подчёркивая стремление Украины к европейским ценностям и интеграции.

Изменение даты и формата празднования окончания Второй мировой войны в Украине отражает стремление страны к европейским традициям, переосмыслению исторического наследия и уважению к памяти жертв войны.

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