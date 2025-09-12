Суббота, 13 сентября, 2025
16 C
Киев
type here...
Сжигание сухой травы и листвы — это прямое нарушение закона, угроза экологии, здоровью и кошельку, вплоть до уголовной ответственности.
Сжигание сухой травы и листвы — это прямое нарушение закона, угроза экологии, здоровью и кошельку, вплоть до уголовной ответственности.
Общество
Время чтения 1 мин.

Почему нельзя сжигать опавшие листья и сухую траву: последствия для природы и кошелька

С приходом осени и весны участились случаи сжигания опавших листьев, сухой травы и стерни. Несмотря на прямой запрет на такие действия, многие продолжают применять эту вредную практику, не задумываясь о последствиях. В этой статье от DNEWS мы расскажем, какие экологические, медицинские и юридические риски связаны с поджогом сухостоя. В том числе — о действующих штрафах и уголовной ответственности, предусмотренных законодательством Украины.

Почему сжигание сухостоя — угроза для природы

Хотя многие считают это быстрой и дешёвой уборкой участка, на деле огонь приносит куда больше вреда, чем пользы. Выжигание растительных остатков нарушает баланс экосистем и способствует деградации почв.

Переходя к вопросу экологии, важно понимать, что даже один костёр может нанести непоправимый ущерб окружающей среде.

Уничтожение биоразнообразия

В огне гибнут мелкие животные, насекомые-опылители, полезные микробы и грибки. Под удар попадают:

  • ежи;
  • лягушки;
  • птичьи гнёзда в сухой траве;
  • пчёлы и шмели, зимующие в листве.

Каждый такой акт сжигания уменьшает устойчивость местной экосистемы.

Истощение почвы

Гумусный слой, формирующийся годами, разрушается в считанные минуты. Плодородие падает, урожайность снижается, земля становится пустой и подверженной эрозии.

Распространение пожаров

Сухой ветер, высокая температура воздуха и отсутствие осадков делают неконтролируемый огонь особенно опасным. Нередки случаи, когда костёр на огороде превращается в стихийный пожар, уничтожающий дома, посевы и лесные массивы.

Вред здоровью: что происходит, когда дышишь дымом

Сжигание сухостоя — это не просто неприятный запах. Это выброс в атмосферу целого набора вредных веществ, негативно влияющих на органы дыхания.

Химический состав дыма

При горении листьев и травы выделяются:

  • угарный газ;
  • формальдегид;
  • бензопирен;
  • сажа;
  • твёрдые частицы PM10 и PM2.5.

Эти вещества оказывают канцерогенное и мутагенное действие, а также провоцируют обострение хронических заболеваний.

Уязвимые группы населения

Особенно чувствительны к дыму:

  • дети;
  • пожилые люди;
  • астматики и аллергики.

Даже кратковременное вдыхание дыма может вызвать приступ, бронхоспазм, слезотечение, кашель и повышение давления.

Теперь рассмотрим, какие предусмотрены наказания за сжигание растительности в Украине.

Административная ответственность: что говорит закон

Согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сжигание растительных остатков — это нарушение, за которое предусмотрен штраф. Ниже приведены актуальные данные с учётом официальных источников, в том числе публикации на сайте Факты ICTV.

Штрафы за сжигание травы и листьев на землях общего назначения

Если нарушение происходит на:

  • землях сельскохозяйственного назначения;
  • в полосах отвода автомобильных и железных дорог;
  • в парках, зелёных насаждениях и дворах населённых пунктов,

то предусмотрены такие штрафы:

  • для граждан — от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов (3060 – 6120 грн);
  • для должностных лиц — от 900 до 1260 минимумов (15 300 – 21 420 грн).

Повышенные штрафы в заповедных зонах

Если сжигание произошло в пределах территорий природно-заповедного фонда:

  • для граждан — от 360 до 720 минимумов (6120 – 12 240 грн);
  • для должностных лиц — от 1260 до 1800 минимумов (21 420 – 30 600 грн).

Эти суммы официально подтверждены Министерством юстиции Украины и опубликованы в государственных источниках.

Переходим к следующему, более суровому уровню — уголовной ответственности.

Уголовная ответственность за поджог сухостоя

В определённых случаях, если сжигание приводит к значительным последствиям, нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 245 Уголовного кодекса Украины.

Что именно считается преступлением

К уголовной ответственности привлекаются лица, которые умышленно или по неосторожности уничтожили:

  • лесные массивы;
  • зелёные насаждения вблизи населённых пунктов;
  • стерню и сухую растительность на сельхозземлях;
  • посадки вдоль железных дорог.

Возможные меры наказания

Первичный состав преступления:

  • штраф — от 5400 до 9000 минимумов (91 800 – 153 000 грн);
  • ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет;
  • лишение свободы на тот же срок.

Отягчающие обстоятельства (гибель людей, животных, ущерб имуществу):

  • лишение свободы от 5 до 10 лет.

Таким образом, сжигание травы на поле может закончиться не просто предупреждением, а реальным тюремным сроком.

Экологические и климатические последствия

Даже если пожар не вышел за пределы участка, вред природе уже нанесён.

Выброс парниковых газов

При сгорании растительных остатков выделяется большое количество:

  • CO₂;
  • CH₄ (метан);
  • сажи.

Эти вещества усиливают парниковый эффект и ускоряют глобальное потепление.

Воздействие на микроклимат

Снижение влажности почв, увеличение риска пыльных бурь и разрушение структуры почвы — лишь часть негативных последствий. В долгосрочной перспективе это приводит к опустыниванию и ухудшению условий для сельского хозяйства.

Почему люди продолжают жечь траву

Наиболее распространённые причины:

  • стремление «быстро очистить» участок;
  • отсутствие информации о вреде;
  • традиционные установки: «так делали всегда»;
  • нежелание тратиться на вывоз мусора или компостирование.

Но экономия — мнимая. Один штраф перекроет все расходы на цивилизованную утилизацию отходов.

Чем заменить поджог: безопасные способы утилизации

Есть множество решений, которые не вредят окружающей среде и даже приносят пользу.

Компостные ямы

Органические остатки отлично подходят для компостирования. Компост улучшает структуру почвы и снабжает растения питательными веществами.

Советы:

  • не скидывайте в кучу больные растения;
  • чередуйте сухие и влажные компоненты;
  • перемешивайте кучу каждые 2 недели.

Мульчирование

Измельчённые листья можно использовать как мульчу:

  • подавляют рост сорняков;
  • удерживают влагу в почве;
  • предотвращают эрозию.

Вывоз на перерабатывающие предприятия

Во многих регионах действуют экосборы, вывоз и приём биологических отходов. Узнайте в местной громаде, где можно сдать траву и листву.

Ранее мы писали о том, как утилизировать органический мусор и отходы на дачном участке.

Горячее за неделю

Общество

Какой прогноз погоды на 9 сентября 2025 года в Украине

0
Прогноз погоды на 9 сентября 2025 года в Украине: дожди в Киеве, ясная погода в большинстве регионов, температурный максимум до 27°C.
Общество

Как выглядят и сколько стоят новинки Apple: чем интересны iPhone Air, новые поколения iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, Apple Watch...

0
Apple представила iPhone Air, AirPods Pro 3 с переводом, новые Apple Watch и iPhone 17: главные новинки презентации и их особенности.
Общество

Что предсказывают звёзды на 7 сентября 2025 года: какой гороскоп для всех знаков Зодиака

0
Гороскоп на 7 сентября 2025 года: Полнолуние в Рыбах активирует чувства, интуицию и внутреннюю честность. День обновления для всех знаков.
Статьи

Можно ли стричься 7 сентября 2025 года: что говорит астрология о здоровье и деньгах

0
Вечерняя стрижка 7 сентября 2025 года усилит внутреннюю гармонию, здоровье волос и создаст основу для финансовой устойчивости.
Статьи

В какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025

0
Новые криптовалюты 2025 открывают уникальные возможности для инвесторов, сочетая инновации, сильные сообщества и высокий потенциал роста.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Какой лунный день 13 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать по фазе Луны
Следующая статья
Можно ли стричься 13 сентября 2025 года по Лунному календарю: астропрогноз на процедуры красоты

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что значит блокада левой ножки пучка Гиса: что при этом на ЭКГ и насколько это опасно

0
Блокада левой ножки пучка Гиса на ЭКГ может быть вариантом нормы или сигналом серьёзной патологии, требующей кардиологического наблюдения.

Какой праздник 12 сентября: что отмечают и вспоминают в этот день

0
12 сентября — день семейного общения, видеоигр, вязания, осознанности, народных примет, исторических событий и памяти святого Христофора.

Какой лунный день 10 сентября 2025 года и подходит ли он для стрижки и окрашивания волос: подробный астропрогноз

0
10 сентября — день для очищения, завершения и спокойного ухода. Энергия Луны поможе позаботится о внешности и здоровье.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.