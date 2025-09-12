С приходом осени и весны участились случаи сжигания опавших листьев, сухой травы и стерни. Несмотря на прямой запрет на такие действия, многие продолжают применять эту вредную практику, не задумываясь о последствиях. В этой статье от DNEWS мы расскажем, какие экологические, медицинские и юридические риски связаны с поджогом сухостоя. В том числе — о действующих штрафах и уголовной ответственности, предусмотренных законодательством Украины.

Почему сжигание сухостоя — угроза для природы

Хотя многие считают это быстрой и дешёвой уборкой участка, на деле огонь приносит куда больше вреда, чем пользы. Выжигание растительных остатков нарушает баланс экосистем и способствует деградации почв.

Переходя к вопросу экологии, важно понимать, что даже один костёр может нанести непоправимый ущерб окружающей среде.

Уничтожение биоразнообразия

В огне гибнут мелкие животные, насекомые-опылители, полезные микробы и грибки. Под удар попадают:

ежи;

лягушки;

птичьи гнёзда в сухой траве;

пчёлы и шмели, зимующие в листве.

Каждый такой акт сжигания уменьшает устойчивость местной экосистемы.

Истощение почвы

Гумусный слой, формирующийся годами, разрушается в считанные минуты. Плодородие падает, урожайность снижается, земля становится пустой и подверженной эрозии.

Распространение пожаров

Сухой ветер, высокая температура воздуха и отсутствие осадков делают неконтролируемый огонь особенно опасным. Нередки случаи, когда костёр на огороде превращается в стихийный пожар, уничтожающий дома, посевы и лесные массивы.

Вред здоровью: что происходит, когда дышишь дымом

Сжигание сухостоя — это не просто неприятный запах. Это выброс в атмосферу целого набора вредных веществ, негативно влияющих на органы дыхания.

Химический состав дыма

При горении листьев и травы выделяются:

угарный газ;

формальдегид;

бензопирен;

сажа;

твёрдые частицы PM10 и PM2.5.

Эти вещества оказывают канцерогенное и мутагенное действие, а также провоцируют обострение хронических заболеваний.

Уязвимые группы населения

Особенно чувствительны к дыму:

дети;

пожилые люди;

астматики и аллергики.

Даже кратковременное вдыхание дыма может вызвать приступ, бронхоспазм, слезотечение, кашель и повышение давления.

Теперь рассмотрим, какие предусмотрены наказания за сжигание растительности в Украине.

Административная ответственность: что говорит закон

Согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сжигание растительных остатков — это нарушение, за которое предусмотрен штраф. Ниже приведены актуальные данные с учётом официальных источников, в том числе публикации на сайте Факты ICTV.

Штрафы за сжигание травы и листьев на землях общего назначения

Если нарушение происходит на:

землях сельскохозяйственного назначения;

в полосах отвода автомобильных и железных дорог;

в парках, зелёных насаждениях и дворах населённых пунктов,

то предусмотрены такие штрафы:

для граждан — от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов (3060 – 6120 грн);

— от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов (3060 – 6120 грн); для должностных лиц — от 900 до 1260 минимумов (15 300 – 21 420 грн).

Повышенные штрафы в заповедных зонах

Если сжигание произошло в пределах территорий природно-заповедного фонда:

для граждан — от 360 до 720 минимумов (6120 – 12 240 грн);

— от 360 до 720 минимумов (6120 – 12 240 грн); для должностных лиц — от 1260 до 1800 минимумов (21 420 – 30 600 грн).

Эти суммы официально подтверждены Министерством юстиции Украины и опубликованы в государственных источниках.

Переходим к следующему, более суровому уровню — уголовной ответственности.

Уголовная ответственность за поджог сухостоя

В определённых случаях, если сжигание приводит к значительным последствиям, нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 245 Уголовного кодекса Украины.

Что именно считается преступлением

К уголовной ответственности привлекаются лица, которые умышленно или по неосторожности уничтожили:

лесные массивы;

зелёные насаждения вблизи населённых пунктов;

стерню и сухую растительность на сельхозземлях;

посадки вдоль железных дорог.

Возможные меры наказания

Первичный состав преступления:

штраф — от 5400 до 9000 минимумов (91 800 – 153 000 грн);

ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет;

лишение свободы на тот же срок.

Отягчающие обстоятельства (гибель людей, животных, ущерб имуществу):

лишение свободы от 5 до 10 лет.

Таким образом, сжигание травы на поле может закончиться не просто предупреждением, а реальным тюремным сроком.

Экологические и климатические последствия

Даже если пожар не вышел за пределы участка, вред природе уже нанесён.

Выброс парниковых газов

При сгорании растительных остатков выделяется большое количество:

CO₂;

CH₄ (метан);

сажи.

Эти вещества усиливают парниковый эффект и ускоряют глобальное потепление.

Воздействие на микроклимат

Снижение влажности почв, увеличение риска пыльных бурь и разрушение структуры почвы — лишь часть негативных последствий. В долгосрочной перспективе это приводит к опустыниванию и ухудшению условий для сельского хозяйства.

Почему люди продолжают жечь траву

Наиболее распространённые причины:

стремление «быстро очистить» участок;

отсутствие информации о вреде;

традиционные установки: «так делали всегда»;

нежелание тратиться на вывоз мусора или компостирование.

Но экономия — мнимая. Один штраф перекроет все расходы на цивилизованную утилизацию отходов.

Чем заменить поджог: безопасные способы утилизации

Есть множество решений, которые не вредят окружающей среде и даже приносят пользу.

Компостные ямы

Органические остатки отлично подходят для компостирования. Компост улучшает структуру почвы и снабжает растения питательными веществами.

Советы:

не скидывайте в кучу больные растения;

чередуйте сухие и влажные компоненты;

перемешивайте кучу каждые 2 недели.

Мульчирование

Измельчённые листья можно использовать как мульчу:

подавляют рост сорняков;

удерживают влагу в почве;

предотвращают эрозию.

Вывоз на перерабатывающие предприятия

Во многих регионах действуют экосборы, вывоз и приём биологических отходов. Узнайте в местной громаде, где можно сдать траву и листву.

Ранее мы писали о том, как утилизировать органический мусор и отходы на дачном участке.