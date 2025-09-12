С приходом осени и весны участились случаи сжигания опавших листьев, сухой травы и стерни. Несмотря на прямой запрет на такие действия, многие продолжают применять эту вредную практику, не задумываясь о последствиях. В этой статье от DNEWS мы расскажем, какие экологические, медицинские и юридические риски связаны с поджогом сухостоя. В том числе — о действующих штрафах и уголовной ответственности, предусмотренных законодательством Украины.
Почему сжигание сухостоя — угроза для природы
Хотя многие считают это быстрой и дешёвой уборкой участка, на деле огонь приносит куда больше вреда, чем пользы. Выжигание растительных остатков нарушает баланс экосистем и способствует деградации почв.
Переходя к вопросу экологии, важно понимать, что даже один костёр может нанести непоправимый ущерб окружающей среде.
Уничтожение биоразнообразия
В огне гибнут мелкие животные, насекомые-опылители, полезные микробы и грибки. Под удар попадают:
- ежи;
- лягушки;
- птичьи гнёзда в сухой траве;
- пчёлы и шмели, зимующие в листве.
Каждый такой акт сжигания уменьшает устойчивость местной экосистемы.
Истощение почвы
Гумусный слой, формирующийся годами, разрушается в считанные минуты. Плодородие падает, урожайность снижается, земля становится пустой и подверженной эрозии.
Распространение пожаров
Сухой ветер, высокая температура воздуха и отсутствие осадков делают неконтролируемый огонь особенно опасным. Нередки случаи, когда костёр на огороде превращается в стихийный пожар, уничтожающий дома, посевы и лесные массивы.
Вред здоровью: что происходит, когда дышишь дымом
Сжигание сухостоя — это не просто неприятный запах. Это выброс в атмосферу целого набора вредных веществ, негативно влияющих на органы дыхания.
Химический состав дыма
При горении листьев и травы выделяются:
- угарный газ;
- формальдегид;
- бензопирен;
- сажа;
- твёрдые частицы PM10 и PM2.5.
Эти вещества оказывают канцерогенное и мутагенное действие, а также провоцируют обострение хронических заболеваний.
Уязвимые группы населения
Особенно чувствительны к дыму:
- дети;
- пожилые люди;
- астматики и аллергики.
Даже кратковременное вдыхание дыма может вызвать приступ, бронхоспазм, слезотечение, кашель и повышение давления.
Теперь рассмотрим, какие предусмотрены наказания за сжигание растительности в Украине.
Административная ответственность: что говорит закон
Согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сжигание растительных остатков — это нарушение, за которое предусмотрен штраф. Ниже приведены актуальные данные с учётом официальных источников, в том числе публикации на сайте Факты ICTV.
Штрафы за сжигание травы и листьев на землях общего назначения
Если нарушение происходит на:
- землях сельскохозяйственного назначения;
- в полосах отвода автомобильных и железных дорог;
- в парках, зелёных насаждениях и дворах населённых пунктов,
то предусмотрены такие штрафы:
- для граждан — от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов (3060 – 6120 грн);
- для должностных лиц — от 900 до 1260 минимумов (15 300 – 21 420 грн).
Повышенные штрафы в заповедных зонах
Если сжигание произошло в пределах территорий природно-заповедного фонда:
- для граждан — от 360 до 720 минимумов (6120 – 12 240 грн);
- для должностных лиц — от 1260 до 1800 минимумов (21 420 – 30 600 грн).
Эти суммы официально подтверждены Министерством юстиции Украины и опубликованы в государственных источниках.
Переходим к следующему, более суровому уровню — уголовной ответственности.
Уголовная ответственность за поджог сухостоя
В определённых случаях, если сжигание приводит к значительным последствиям, нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 245 Уголовного кодекса Украины.
Что именно считается преступлением
К уголовной ответственности привлекаются лица, которые умышленно или по неосторожности уничтожили:
- лесные массивы;
- зелёные насаждения вблизи населённых пунктов;
- стерню и сухую растительность на сельхозземлях;
- посадки вдоль железных дорог.
Возможные меры наказания
Первичный состав преступления:
- штраф — от 5400 до 9000 минимумов (91 800 – 153 000 грн);
- ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет;
- лишение свободы на тот же срок.
Отягчающие обстоятельства (гибель людей, животных, ущерб имуществу):
- лишение свободы от 5 до 10 лет.
Таким образом, сжигание травы на поле может закончиться не просто предупреждением, а реальным тюремным сроком.
Экологические и климатические последствия
Даже если пожар не вышел за пределы участка, вред природе уже нанесён.
Выброс парниковых газов
При сгорании растительных остатков выделяется большое количество:
- CO₂;
- CH₄ (метан);
- сажи.
Эти вещества усиливают парниковый эффект и ускоряют глобальное потепление.
Воздействие на микроклимат
Снижение влажности почв, увеличение риска пыльных бурь и разрушение структуры почвы — лишь часть негативных последствий. В долгосрочной перспективе это приводит к опустыниванию и ухудшению условий для сельского хозяйства.
Почему люди продолжают жечь траву
Наиболее распространённые причины:
- стремление «быстро очистить» участок;
- отсутствие информации о вреде;
- традиционные установки: «так делали всегда»;
- нежелание тратиться на вывоз мусора или компостирование.
Но экономия — мнимая. Один штраф перекроет все расходы на цивилизованную утилизацию отходов.
Чем заменить поджог: безопасные способы утилизации
Есть множество решений, которые не вредят окружающей среде и даже приносят пользу.
Компостные ямы
Органические остатки отлично подходят для компостирования. Компост улучшает структуру почвы и снабжает растения питательными веществами.
Советы:
- не скидывайте в кучу больные растения;
- чередуйте сухие и влажные компоненты;
- перемешивайте кучу каждые 2 недели.
Мульчирование
Измельчённые листья можно использовать как мульчу:
- подавляют рост сорняков;
- удерживают влагу в почве;
- предотвращают эрозию.
Вывоз на перерабатывающие предприятия
Во многих регионах действуют экосборы, вывоз и приём биологических отходов. Узнайте в местной громаде, где можно сдать траву и листву.
Ранее мы писали о том, как утилизировать органический мусор и отходы на дачном участке.