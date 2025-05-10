Псориаз — это не только кожное заболевание. Для многих пациентов он становится хроническим системным состоянием, которое затрагивает не только кожу, но и суставы. Боль, скованность, отёчность и утренняя затруднённость движения — всё это может указывать на развитие псориатического артрита. В этой статье DNEWS подробно объясняет, почему при псориазе болят суставы, как распознать первые симптомы и что делать, чтобы сохранить подвижность и качество жизни.

Что такое псориатический артрит и как он связан с псориазом

Псориатический артрит — это форма хронического воспалительного артрита, которая развивается у части людей с псориазом. Он поражает суставы, сухожилия и позвоночник, вызывая боль и ограничение подвижности.

По данным медицинских наблюдений, от 10 до 30% пациентов с псориазом сталкиваются с воспалением суставов. Но чем раньше начинается лечение, тем выше шансы остановить прогрессирование болезни.

Иммунные механизмы воспаления

При псориазе иммунная система по ошибке атакует клетки кожи. При артрите этот же процесс направляется на ткани суставов, вызывая воспаление, отёк и разрушение хрящей. Виноваты Т-клетки, цитокины и воспалительные белки, которые активируются чрезмерно.

Факторы риска

Вероятность появления боли в суставах выше у людей с тяжёлым или длительным течением псориаза, а также при наличии семейного анамнеза, стрессов, инфекций или травм.

Как проявляется псориатический артрит: симптомы, на которые стоит обратить внимание

Важно распознать заболевание на ранней стадии, пока не произошло необратимого разрушения суставов. Симптомы могут напоминать другие формы артрита, но имеют и свои особенности.

Раннее выявление воспаления — ключ к сохранению подвижности и предотвращению осложнений.

Боль и скованность в суставах

Чаще всего поражаются суставы пальцев рук и ног, колени, голеностопы. Утром или после отдыха боль усиливается, появляется ощущение тугоподвижности, отёчности.

Воспаление сухожилий и связок

Псориатический артрит может затрагивать не только суставы, но и сухожилья — особенно в области пяток и подошвы стоп. Это вызывает болезненное натяжение и ограничение движения.

В чём разница между псориатическим артритом и другими видами болей в суставах

Важно отличать псориатическую форму воспаления от остеоартроза, подагры и ревматоидного артрита, так как подход к лечению может сильно отличаться.

Точные признаки и результаты диагностики помогут определить истинную причину боли и подобрать эффективное лечение.

Асимметрия поражения

При псориатическом артрите воспаление может быть односторонним — например, только одно колено или палец. Это отличает его от ревматоидного артрита, где обычно страдают симметричные суставы.

«Сосискообразные» пальцы

Характерный симптом — дактилит: воспаление всего пальца, а не одного сустава. Он становится отёчным и багровым, что указывает именно на псориатическую форму воспаления.

Почему псориаз приводит к боли в суставах: патогенез и триггеры

Боль в суставах при псориазе — это не случайность, а следствие сложного воспалительного процесса. Играют роль как иммунные, так и внешние факторы.

Понимание механизмов болезни помогает выбрать правильную стратегию лечения и не запускать проблему.

Роль хронического воспаления

Псориаз — это воспалительное заболевание, и если оно не контролируется, воспаление может распространяться на суставы. Иммунная система запускает процесс разрушения хрящевой ткани.

Физическая нагрузка и травмы

Повторные микротравмы или чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать обострение псориатического артрита. Особенно это касается суставов стоп, кистей и позвоночника.

Как диагностируется псориатический артрит

При появлении болей в суставах и наличии псориаза необходимо обратиться к ревматологу. Врач оценит симптомы, проведёт осмотр и назначит лабораторные и инструментальные исследования.

Точная диагностика поможет исключить другие формы артрита и начать терапию без промедлений.

Методы обследования

Применяются рентген, УЗИ суставов, МРТ, анализы крови (С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов). Иногда берётся анализ на ревматоидный фактор для исключения РА.

Критерии классификации

Существуют специальные баллы, учитывающие наличие псориаза, воспаления суставов, дактилита и других признаков. На их основе врач ставит диагноз и определяет тяжесть состояния.

Как лечить боль в суставах при псориазе: подходы современной медицины

Главная цель терапии — снизить воспаление, сохранить функцию суставов и улучшить качество жизни. Лечение должно быть комплексным и подобранным индивидуально.

При лёгких формах достаточно местной терапии, при прогрессирующих — применяются системные препараты.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

Ибупрофен, диклофенак и другие средства снижают боль и отёк, но не останавливают разрушение хрящей. Используются на начальных стадиях или при обострениях.

Базисная терапия и биопрепараты

Метотрексат, сульфасалазин и новые препараты на основе моноклональных антител (адалимумаб, устекинумаб) блокируют воспаление на уровне иммунной системы.

Как помочь себе при боли: рекомендации для жизни с псориазом и артритом

Кроме медикаментозной терапии, большое значение имеет образ жизни. Пациенты, которые следят за физической активностью, весом и питанием, отмечают меньшую выраженность симптомов.

Самопомощь — важная часть успешной борьбы с псориатическим артритом.

Физическая активность без перегрузки

Умеренные тренировки, особенно плавание, пилатес, ЛФК помогают сохранить гибкость суставов и предотвращают тугоподвижность.

Питание и контроль веса

Избыточный вес усиливает нагрузку на суставы и способствует воспалению. Диета с низким содержанием сахара, глютена и обработанных продуктов может снижать выраженность симптомов.

Можно ли полностью избавиться от болей в суставах при псориазе

Псориатический артрит — хроническое заболевание, но при раннем вмешательстве и соблюдении рекомендаций можно добиться длительной ремиссии и жить без постоянной боли.

Важна регулярность лечения, наблюдение у специалиста и ответственное отношение к собственному состоянию.

Контроль — это ключ

Современные методы лечения позволяют контролировать воспаление, избегать деформаций суставов и поддерживать активный образ жизни.

Психоэмоциональное состояние тоже влияет

Хронический стресс усиливает симптомы псориаза и артрита. Техники релаксации, работа с психотерапевтом и поддержка близких — важная часть комплексного подхода.

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