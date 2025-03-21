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Почему возникают магнитные бури и точны ли прогнозы

Астрофизикиня Елена Компаниец объясняет, что Земля функционирует как гигантский магнит с двумя полюсами. Впрочем, географические и магнитные полюсы нашей планеты не совпадают: в северном полушарии находится южный магнитный полюс, а в южном – наоборот.

По словам ученой, космическое пространство заполнено огромным количеством частиц — в частности протонов, электронов и ядер атома гелия, которые движутся с высокими скоростями. Эти частицы образуют поток, известный как космическая радиация. От ее губительного воздействия нас защищает магнитное поле Земли, выполняющее роль своеобразного защитного щита. Об этом пишет УП.

Магнитные бури возникают вследствие вспышек или мощных корональных выбросов массы на Солнце. Когда такие явления направлены в сторону Земли, в нашу сторону несется поток заряженных частиц. Достигнув планеты, они сталкиваются с магнитным полем, вызывая его деформацию: спереди поле сжимается, а сзади растягивается. Конкретно эти конфигурации в структуре поля и образуют магнитную бурю.

Компанец добавляет, что силовые линии магнитного поля простираются от одного полюса к другому. Заряженные частицы, двигаясь вдоль этих линий, формируют авроральный круг — зону, где взаимодействие с атмосферой вызывает полярное сияние. В Украине его можно наблюдать, когда Kp-индекс достигает по меньшей мере шестерки.

Действительно ли магнитные бури участились? Елена Компаниец утверждает, что да. Причина состоит в 11-летнем цикле активности Солнца. При минимуме на его поверхности почти нет пятен, вспышек или корональных выбросов массы, потому и бури отсутствуют. Но с приближением к пику активности, который длится несколько лет, их количество растет. Сейчас Земля находится в фазе максимального роста солнечной активности.

Прогнозирование космической погоды остается вызовом. Самыми точными считаются прогнозы на ближайшие сутки, в то время как долгосрочные оценки имеют много неточностей. По словам Компаниец, пока нет методов, которые позволили бы с 99% уверенностью предусмотреть солнечную вспышку или магнитную бурю, поэтому прогнозы нуждаются в постоянном обновлении.

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