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Общество
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Подлежат ли призыву лица с 3 группой инвалидности

Подлежат ли призыву лица с 3 группой инвалидности

В Украине идет общая мобилизация из-за полномасштабной войны, однако некоторые категории граждан не подлежат призыву. Лица с инвалидностью могут мобилизовать только с их согласия и исключительно на контрактной основе.

Как сообщают Факты ICTV, со ссылкой на объяснения юристов БДП, даже при наличии инвалидности необходимо официально оформить отсрочку от призыва. В случае отсутствия соответствующих документов человека все же могут мобилизовать.

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Если же лицо с инвалидностью уже призвано на службу, оно вправе уволиться по собственному желанию, если не желает продолжать военную службу.

Напомним, правительство дало разрешение бронировать до 75% работников критической коммунальной инфраструктуры.

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