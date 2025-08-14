Август в Украине по-прежнему радует солнечными днями, но ночи уже становятся свежее, а влажность в утренние часы немного выше. 15 августа 2025 года почти во всех регионах сохранится комфортная и сухая погода. Южные области будут прогреваться до +29…+30°C, центральные регионы встретят день температурой +25…+27°C, а запад и север — в пределах +23…+28°C. Атмосферное давление останется стабильным, ветер — слабый или умеренный, в среднем 2–4 м/с. Вероятность осадков минимальна, за исключением некоторых западных районов, где могут пройти кратковременные летние дожди.

Общая метеокартина по стране

В утренние часы температура будет варьироваться от +14°C в северных регионах до +24°C на юге. Днём воздух прогреется до +23…+30°C, вечером станет прохладнее, особенно в северных и горных районах. Влажность днём снизится до 24–37% в степных зонах, но в Карпатах утром она будет достигать 90%. Атмосферное давление — в пределах 743–765 мм рт. ст.

Прогноз по городам Украины на 15 августа 2025 года

Киев

Днём +24°C, ветер слабый, без осадков.

Рекорды: +36°C (2010), +6°C (1909)

Время Темп. Давление Влажн. Ветер Осадки 03:00 +16° 753 69% 0.5 2% 09:00 +19° 754 63% 1.2 2% 15:00 +24° 753 44% 2.5 2% 21:00 +21° 752 51% 0.4 2%

Одесса

Солнечно, максимум +28°C, лёгкий бриз.

Рекорды: +35°C (1949), +8°C (1975)

| 03:00 | +22° | 761 | 57% | 2.7 | 2% |

| 09:00 | +24° | 761 | 52% | 3.1 | 2% |

| 15:00 | +28° | 761 | 37% | 3.8 | 2% |

| 21:00 | +25° | 760 | 42% | 3.8 | 2% |

Николаев

Тёпло, днём +29°C, сухо.

Рекорды: +38°C (2008), +10°C (1965)

| 03:00 | +19° | 765 | 47% | 2.4 | 2% |

| 09:00 | +23° | 765 | 44% | 3.2 | 2% |

| 15:00 | +29° | 764 | 24% | 4.1 | 2% |

| 21:00 | +24° | 764 | 30% | 3.3 | 2% |

Херсон

Жарко, ветер до 5.6 м/с.

Рекорды: +38°C (2008), +10°C (1965)

| 03:00 | +19° | 763 | 50% | 2.3 | 2% |

| 09:00 | +24° | 764 | 46% | 4.6 | 2% |

| 15:00 | +29° | 762 | 30% | 5.6 | 2% |

| 21:00 | +23° | 762 | 36% | 3.0 | 2% |

Кропивницкий

Днём +27°C, ветер 5.1 м/с.

Рекорды: +36°C (2008), +7°C (1975)

| 03:00 | +16° | 753 | 71% | 2.1 | 2% |

| 09:00 | +19° | 754 | 59% | 3.8 | 2% |

| 15:00 | +27° | 753 | 37% | 5.1 | 2% |

| 21:00 | +21° | 752 | 54% | 2.9 | 2% |

Запорожье

Солнечно, +27°C, ветер до 4.2 м/с.

Рекорды: +38°C (2014), +9°C (1965)

| 03:00 | +18° | 755 | 64% | 2.2 | 2% |

| 09:00 | +21° | 755 | 48% | 2.7 | 2% |

| 15:00 | +27° | 755 | 26% | 4.2 | 2% |

| 21:00 | +22° | 755 | 43% | 3.0 | 2% |

Днепр

Днём +25°C, ветер умеренный.

Рекорды: +39°C (2014), +9°C (1984)

| 03:00 | +18° | 752 | 69% | 1.6 | 2% |

| 09:00 | +19° | 752 | 52% | 2.0 | 2% |

| 15:00 | +25° | 752 | 34% | 4.6 | 2% |

| 21:00 | +22° | 752 | 47% | 2.3 | 2% |

Кривой Рог

Тёпло, до +27°C.

Рекорды: +39°C (2014), +9°C (1984)

| 03:00 | +17° | 758 | 63% | 2.4 | 2% |

| 09:00 | +21° | 758 | 48% | 3.5 | 2% |

| 15:00 | +27° | 758 | 30% | 4.3 | 2% |

| 21:00 | +23° | 757 | 44% | 3.6 | 2% |

Сумы

Прохладнее, днём +23°C.

Рекорды: +35°C (1966), +7.7°C (2020)

| 03:00 | +14° | 752 | 83% | 0.4 | 2% |

| 09:00 | +17° | 753 | 75% | 1.3 | 2% |

| 15:00 | +23° | 752 | 58% | 1.9 | 18% |

| 21:00 | +19° | 752 | 75% | 0.5 | 2% |

Полтава

Днём +23°C, без осадков.

Рекорды: +37°C (2008), +8°C (1956)

| 03:00 | +15° | 758 | 67% | 2.2 | 2% |

| 09:00 | +18° | 759 | 59% | 3.2 | 2% |

| 15:00 | +23° | 758 | 46% | 4.5 | 8% |

| 21:00 | +19° | 758 | 62% | 2.1 | 2% |

Донецк

Днём +24°C, ветер умеренный.

Рекорды: +36°C (2008), +7°C (1965)

| 03:00 | +15° | 749 | 66% | 2.3 | 2% |

| 09:00 | +20° | 749 | 50% | 3.6 | 2% |

| 15:00 | +24° | 749 | 33% | 4.3 | 2% |

| 21:00 | +20° | 749 | 43% | 2.4 | 2% |

Харьков

Тёпло, до +24°C.

Рекорды: +37°C (2008), +8°C (1984)

| 03:00 | +15° | 752 | 74% | 2.4 | 2% |

| 09:00 | +18° | 752 | 64% | 3.0 | 2% |

| 15:00 | +24° | 752 | 41% | 3.9 | 8% |

| 21:00 | +20° | 751 | 64% | 1.4 | 5% |

Луганск

Солнечно, +26°C.

Рекорды: +38°C (2008), +8°C (1998)

| 03:00 | +15° | 757 | 67% | 2.5 | 2% |

| 09:00 | +20° | 758 | 53% | 3.4 | 2% |

| 15:00 | +26° | 756 | 30% | 4.0 | 2% |

| 21:00 | +21° | 757 | 47% | 2.3 | 2% |

Львов

Тёплый день, до +28°C.

Рекорды: +34°C (1952), +6°C (1983)

| 03:00 | +16° | 743 | 90% | 0.9 | 2% |

| 09:00 | +20° | 743 | 76% | 2.4 | 2% |

| 15:00 | +28° | 743 | 45% | 3.0 | 2% |

| 21:00 | +23° | 741 | 65% | 1.1 | 2% |

Ивано-Франковск

Днём +29°C, сухо.

Рекорды: +33°C (2015), +6°C (1975)

| 03:00 | +16° | 744 | 85% | 1.4 | 2% |

| 09:00 | +20° | 745 | 70% | 1.9 | 2% |

| 15:00 | +29° | 745 | 42% | 3.6 | 2% |

| 21:00 | +23° | 743 | 57% | 2.3 | 2% |

Черновцы

Тёпло, +27°C.

Рекорды: +34°C (1952), +8°C (1975)

| 03:00 | +19° | 752 | 85% | 0.8 | 2% |

| 09:00 | +20° | 753 | 76% | 1.9 | 2% |

| 15:00 | +27° | 752 | 51% | 3.2 | 2% |

| 21:00 | +23° | 752 | 59% | 2.6 | 2% |

Ровно

До +25°C, без осадков.

Рекорды: +35°C (1952), +7°C (1989)

| 03:00 | +15° | 749 | 85% | 1.4 | 2% |

| 09:00 | +18° | 750 | 76% | 2.2 | 2% |

| 15:00 | +25° | 750 | 39% | 2.8 | 2% |

| 21:00 | +20° | 748 | 60% | 2.2 | 2% |

Винница

Комфортно, +25°C.

Рекорды: +34°C (2010, 2023), +7°C (1965)

| 03:00 | +16° | 746 | 73% | 2.3 | 2% |

| 09:00 | +17° | 746 | 63% | 2.0 | 2% |

| 15:00 | +25° | 746 | 32% | 2.1 | 2% |

| 21:00 | +20° | 745 | 52% | 2.2 | 2% |

Чернигов

Прохладно, +24°C.

Рекорды: +35°C (2010), +6.5°C (2020)

| 03:00 | +12° | 758 | 84% | 1.6 | 2% |

| 09:00 | +18° | 758 | 68% | 2.0 | 2% |

| 15:00 | +24° | 758 | 45% | 3.4 | 2% |

| 21:00 | +18° | 756 | 69% | 1.2 | 2% |

Народные приметы на 15 августа

В этот день наши предки наблюдали за восходом солнца. Если оно поднималось ярко-красным и вскоре скрывалось за облаками, это предвещало скорый дождь. Ясный рассвет и лёгкий утренний ветер считались признаком тёплой и сухой погоды до конца дня.

15 августа 2025 года Украина встретит с комфортными погодными условиями почти во всех регионах. Южные и центральные области порадуют теплом, север и запад — умеренной температурой, а вероятность осадков будет минимальной.

