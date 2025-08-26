Спокойная атмосфера, предосеннее небо, умеренные температуры и минимум осадков — так встречает жителей Украины среда 27 августа 2025 года. Погода обещает быть комфортной почти на всей территории страны: дневной максимум в Киеве составит +21 °C, а в южных регионах — до +23–25 °C. Умеренная облачность будет чередоваться с ясными прояснениями, создавая приятную картину для тех, кто планирует провести день на улице. Давление стабильно, ветер преимущественно слабый, а влажность умеренная. В материале от DNEWS — подробный погодный разбор для каждого часа и региона. Узнайте, где лучше гулять, когда брать зонт, а где стоит подготовиться к утренней прохладе.

Почасовой прогноз погоды в Киеве на 27 августа

Переходя к столице, стоит отметить, что этот день идеально подходит для прогулок, работы на свежем воздухе и встреч на террасах

Температурные и погодные условия в течение суток:

Время Температура Влажность Ветер Давление Осадки 00:00 +13 °C 80% юз 2 м/с 745 мм рт.ст. 2% 03:00 +13 °C 82% юз 1 м/с 745 мм 6% 06:00 +12 °C 82% юз 2 м/с 745 мм 4% 09:00 +15 °C 72% юз 1 м/с 746 мм 2% 12:00 +19 °C 54% з 2 м/с 746 мм 6% 15:00 +21 °C 46% з 3 м/с 746 мм 12% 18:00 +21 °C 48% сз 2 м/с 746 мм 5% 21:00 +17 °C 65% с 1 м/с 747 мм 3%

Солнце взойдёт в 06:04:58 и зайдёт в 19:53:23. Луна поднимется в 10:43:09 и скроется за горизонтом в 20:59:24. УФ-индекс днём достигнет 4 — умеренный, что делает день безопасным для прогулок без солнцезащитных средств

Температура и облачность по регионам Украины

Погода в других городах страны варьируется от ясной и тёплой до облачной с лёгкой прохладой. Ниже — актуальная сводка по основным областным центрам

Запад Украины

На Западе страны день будет преимущественно солнечным, с прохладным утром и тёплым днём. Львов, Тернополь и Луцк встретят утро при +15–16 °C, днём — до +20 °C. Ветер слабый, северовосточный, осадков не ожидается

Центральная часть

В Виннице и Житомире — переменная облачность, температура около +17–18 °C. Черкассы и Кропивницкий порадуют ясной погодой и температурой до +19 °C. Отличный день для деловых встреч и семейных прогулок

Север Украины

В Чернигове и Сумах — утром сплошная облачность, около +15 °C, днём облачность рассеется, а воздух прогреется до +18 °C. Ветер умеренный, давление стабильное, осадки маловероятны

Юг страны

Южные области — Одесса, Херсон, Николаев — покажут ясное небо и температуру до +23–25 °C. Влажность — ниже средней, ветер слабый. Отличное время для прогулок по набережной и отдыха на открытом воздухе

Восточные регионы

В Харькове и Днепре — облачно с прояснениями, +17–18 °C. В Донецке и Луганске — до +18 °C, лёгкая облачность, ветер западный 2 м/с, давление — около 747 мм. День пройдёт спокойно

Крым

В Симферополе — ясно, +18 °C. Безветрие, минимальная вероятность дождя. Погода идеальна для отдыха и экскурсий

Карпаты и Прикарпатье

В Ивано-Франковске и Ужгороде — облачно с прояснениями, температура около +15–19 °C. Ветер слабый, давление стабильное. В горах возможны лёгкие туманы в утренние часы

Какую одежду выбрать и как спланировать день

Переходя к практичным рекомендациям, важно отметить: день обещает быть умеренно тёплым, особенно в дневное время. Для утренних дел подойдёт лёгкий свитер, а в обед — достаточно футболки. На вечер стоит захватить лёгкую куртку, особенно в северных и западных регионах

Обувь — лучше всего закрытая, особенно для утренних поездок. Осадков не ожидается, но утренняя роса может сделать траву влажной. Для тех, кто планирует быть на солнце — очки и лёгкий головной убор будут не лишними

Сравнение с климатической нормой августа

Обычно в конце августа дневная температура в Украине составляет +24–26 °C. Сегодня же она ниже нормы на 2–3 градуса, особенно в центральных и северных регионах. Это связано с влиянием прохладного фронта с запада, который не принёс осадков, но слегка охладил воздух

Снижение температуры особенно чувствуется в ночные часы — местами до +12 °C. Но дневное солнце компенсирует утреннюю прохладу

Долгота светового дня и биометеоусловия

Световой день длится почти 14 часов. Утренние часы подойдут для активных задач, вечер — для отдыха. Ветер в течение дня будет слабым, атмосферное давление — в норме

Магнитное поле Земли — спокойное. Геомагнитных возмущений не ожидается. Это важная новость для метеозависимых людей — день не принесёт ухудшения самочувствия

Погода на 27 августа в Украине порадует стабильностью и умеренным теплом. День подойдёт для всех: дачников, работников, родителей с детьми, студентов. Не забудьте взять с собой воду и лёгкую кофту, и наслаждайтесь концом лета.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.