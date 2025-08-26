Спокойная атмосфера, предосеннее небо, умеренные температуры и минимум осадков — так встречает жителей Украины среда 27 августа 2025 года. Погода обещает быть комфортной почти на всей территории страны: дневной максимум в Киеве составит +21 °C, а в южных регионах — до +23–25 °C. Умеренная облачность будет чередоваться с ясными прояснениями, создавая приятную картину для тех, кто планирует провести день на улице. Давление стабильно, ветер преимущественно слабый, а влажность умеренная. В материале от DNEWS — подробный погодный разбор для каждого часа и региона. Узнайте, где лучше гулять, когда брать зонт, а где стоит подготовиться к утренней прохладе.
Почасовой прогноз погоды в Киеве на 27 августа
Переходя к столице, стоит отметить, что этот день идеально подходит для прогулок, работы на свежем воздухе и встреч на террасах
Температурные и погодные условия в течение суток:
|Время
|Температура
|Влажность
|Ветер
|Давление
|Осадки
|00:00
|+13 °C
|80%
|юз 2 м/с
|745 мм рт.ст.
|2%
|03:00
|+13 °C
|82%
|юз 1 м/с
|745 мм
|6%
|06:00
|+12 °C
|82%
|юз 2 м/с
|745 мм
|4%
|09:00
|+15 °C
|72%
|юз 1 м/с
|746 мм
|2%
|12:00
|+19 °C
|54%
|з 2 м/с
|746 мм
|6%
|15:00
|+21 °C
|46%
|з 3 м/с
|746 мм
|12%
|18:00
|+21 °C
|48%
|сз 2 м/с
|746 мм
|5%
|21:00
|+17 °C
|65%
|с 1 м/с
|747 мм
|3%
Солнце взойдёт в 06:04:58 и зайдёт в 19:53:23. Луна поднимется в 10:43:09 и скроется за горизонтом в 20:59:24. УФ-индекс днём достигнет 4 — умеренный, что делает день безопасным для прогулок без солнцезащитных средств
Температура и облачность по регионам Украины
Погода в других городах страны варьируется от ясной и тёплой до облачной с лёгкой прохладой. Ниже — актуальная сводка по основным областным центрам
Запад Украины
На Западе страны день будет преимущественно солнечным, с прохладным утром и тёплым днём. Львов, Тернополь и Луцк встретят утро при +15–16 °C, днём — до +20 °C. Ветер слабый, северовосточный, осадков не ожидается
Центральная часть
В Виннице и Житомире — переменная облачность, температура около +17–18 °C. Черкассы и Кропивницкий порадуют ясной погодой и температурой до +19 °C. Отличный день для деловых встреч и семейных прогулок
Север Украины
В Чернигове и Сумах — утром сплошная облачность, около +15 °C, днём облачность рассеется, а воздух прогреется до +18 °C. Ветер умеренный, давление стабильное, осадки маловероятны
Юг страны
Южные области — Одесса, Херсон, Николаев — покажут ясное небо и температуру до +23–25 °C. Влажность — ниже средней, ветер слабый. Отличное время для прогулок по набережной и отдыха на открытом воздухе
Восточные регионы
В Харькове и Днепре — облачно с прояснениями, +17–18 °C. В Донецке и Луганске — до +18 °C, лёгкая облачность, ветер западный 2 м/с, давление — около 747 мм. День пройдёт спокойно
Крым
В Симферополе — ясно, +18 °C. Безветрие, минимальная вероятность дождя. Погода идеальна для отдыха и экскурсий
Карпаты и Прикарпатье
В Ивано-Франковске и Ужгороде — облачно с прояснениями, температура около +15–19 °C. Ветер слабый, давление стабильное. В горах возможны лёгкие туманы в утренние часы
Какую одежду выбрать и как спланировать день
Переходя к практичным рекомендациям, важно отметить: день обещает быть умеренно тёплым, особенно в дневное время. Для утренних дел подойдёт лёгкий свитер, а в обед — достаточно футболки. На вечер стоит захватить лёгкую куртку, особенно в северных и западных регионах
Обувь — лучше всего закрытая, особенно для утренних поездок. Осадков не ожидается, но утренняя роса может сделать траву влажной. Для тех, кто планирует быть на солнце — очки и лёгкий головной убор будут не лишними
Сравнение с климатической нормой августа
Обычно в конце августа дневная температура в Украине составляет +24–26 °C. Сегодня же она ниже нормы на 2–3 градуса, особенно в центральных и северных регионах. Это связано с влиянием прохладного фронта с запада, который не принёс осадков, но слегка охладил воздух
Снижение температуры особенно чувствуется в ночные часы — местами до +12 °C. Но дневное солнце компенсирует утреннюю прохладу
Долгота светового дня и биометеоусловия
Световой день длится почти 14 часов. Утренние часы подойдут для активных задач, вечер — для отдыха. Ветер в течение дня будет слабым, атмосферное давление — в норме
Магнитное поле Земли — спокойное. Геомагнитных возмущений не ожидается. Это важная новость для метеозависимых людей — день не принесёт ухудшения самочувствия
Погода на 27 августа в Украине порадует стабильностью и умеренным теплом. День подойдёт для всех: дачников, работников, родителей с детьми, студентов. Не забудьте взять с собой воду и лёгкую кофту, и наслаждайтесь концом лета.
