13 июля 2025 года в Украине ожидается разнообразная погода. Это будет день переменной облачности с грозами и дождями в некоторых регионах, а также с жаркой температурой в других областях. Прогноз предсказывает не только жару, но и возможные осадки. Чтобы подготовиться к этому дню, важно знать точные данные о погоде в разных регионах страны.

Детальный прогноз от DNEWS поможет вам правильно распланировать день, будь то работа, прогулки на свежем воздухе или путешествия по Украине. Следите за изменениями в погоде, чтобы получить максимальный комфорт и безопасность на протяжении всего дня.

Прогноз погоды на 13 июля 2025 года по регионам Украины

Погода на 13 июля 2025 года будет отличаться в разных частях Украины. В некоторых областях будет жарко и солнечно, в других – дождливо и с грозами. Рассмотрим, что ожидать от каждого региона страны.

Север Украины: Киев и Черниговская область

В центре страны, включая Киев и Чернигов, 13 июля будет переменная облачность, местами дожди. В Киеве температура днем составит около 28-30 градусов Цельсия. Осадки ожидаются в вечернее время, когда пройдет дождь с возможными грозами. Температура ночью опустится до 18-22 градусов.

На Черниговщине будет примерно такая же температура, но дождевые осадки начнутся немного раньше, в середине дня. Это важно учитывать, если планируете путешествовать по этому региону.

Центр Украины: Полтава, Днепропетровская область

В Полтаве и Днепре погода будет схожей. Днем температура воздуха составит 30-32 градуса, но в Полтаве, возможно, пройдут кратковременные дожди и грозы, которые немного снизят температуру. Вечером и ночью температура опустится до 20-24 градусов.

Западная Украина: Львов, Ивано-Франковск, Закарпатье

На западе страны, особенно в Карпатах и Закарпатье, 13 июля также возможны дожди с грозами. В день температура составит около 24-28 градусов Цельсия, но дожди будут часто менять солнечные моменты. В горах температура может быть ниже, около 18-22 градусов.

Местами возможны интенсивные ливни, особенно во второй половине дня, что стоит учитывать при планировании поездок на природу.

Восток Украины: Харьков, Луганск

На Востоке Украины, в таких городах как Харьков и Луганск, температура в этот день будет довольно комфортной, около 27-29 градусов Цельсия. Однако в вечернее время возможны грозы и дожди, которые повлияют на температурный режим и влажность.

Осадки в этих областях могут быть кратковременными, но достаточно сильными, особенно в предвечерние часы. В ночное время температура опустится до 20-22 градусов.

Южные регионы: Одесса, Херсон, Крым

На юге страны, в Одессе, Херсоне и Крыму, температура в этот день будет достигать 32-34 градусов Цельсия. Однако в эти регионы также придут грозы, которые будут сопровождаться кратковременными ливнями и резким падением температуры.

Не исключено, что в некоторых районах Крыма возможны проливные дожди, которые также могут повлиять на влажность и комфортность пребывания на улице.

Погода в Крыму и Херсоне

В Крыму и Херсонской области 13 июля будет жарко и солнечно, температура в середине дня достигнет 34 градусов Цельсия. Однако в вечернее время возможны кратковременные грозы с дождями, которые помогут немного снизить температуру. В ночное время в этих областях температура опустится до 22-24 градусов.

В этом регионе стоит быть готовыми к переменчивым условиям и держать под рукой защиту от дождя.

Как подготовиться к жаре и дождям

На 13 июля прогнозируют жаркую погоду в большинстве регионов Украины, с максимальными температурами на юге и в центре. Для комфортного пребывания на улице важно принять несколько мер:

Обязательно носите солнцезащитные средства.

Водите с собой воду, чтобы избежать обезвоживания.

Если планируете проводить время на улице, возьмите с собой зонт или дождевик.

Особое внимание стоит уделить погодным изменениям в вечернее время, когда возможны дожди и грозы, особенно в северных и центральных областях.

Советы по планированию дня

Для безопасных и комфортных прогулок на свежем воздухе лучше выбрать утреннее или вечернее время.

Следите за прогнозом, чтобы заранее подготовиться к дождям и грозам.

Берите с собой средства от солнца и дождевики, чтобы быть готовыми к изменениям погоды в течение дня.

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