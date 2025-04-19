Суббота, 19 апреля 2025 года, обещает быть по-настоящему весенним днём. На территории большинства областей Украины установится сухая, тёплая и преимущественно ясная погода. Осадки маловероятны, а температура воздуха днём будет варьироваться от +15 °C до +25 °C в зависимости от региона. Атмосферное давление стабильное, ветер преимущественно слабый — такие погодные условия подойдут как для прогулок, так и для активных работ на свежем воздухе. DNEWS приводит точный прогноз.

Общая метеокартина по стране

Синоптическая ситуация над Украиной находится под влиянием антициклона, центр которого сместился к восточным границам страны. Это обеспечивает ясное небо, отсутствие осадков и приятную температуру. Значительных перепадов атмосферного давления не ожидается, а показатели влажности воздуха будут комфортными для большинства людей.

Центральная Украина

Днепр, Полтава, Кропивницкий

В центре страны будет преобладать сухая и тёплая погода.

Днём температура воздуха составит от +21 до +24 °C, ночью — около +10 °C.

Ветер юго-восточный, до 4 м/с. Осадков не прогнозируется. Видимость отличная, уровень ультрафиолетового излучения — умеренный.

Киев и область

В столичном регионе установится по-настоящему весенний день.

Днём в Киеве ожидается до +23…+24 °C, ночью около +9 °C.

Небо будет преимущественно чистым, ветер слабый, северо-восточного направления. Отличная возможность для прогулок и отдыха на природе.

Западная Украина

Львов, Тернополь, Ивано-Франковск

Здесь ожидается переменная облачность, но без осадков.

Днём — до +18…+20 °C, ночью — от +7 до +9 °C.

Во Львове возможно кратковременное усиление ветра до 6 м/с. Утром местами туман, особенно в долинах и низинах.

Восточная Украина

Харьков, Луганск, Донецк

Восток страны порадует солнечной и тёплой погодой.

Днём температура поднимется до +24…+25 °C, ночью — около +10 °C.

Атмосфера стабильная, ветер южный, 3–5 м/с. Хороший день для выезда на природу и загородного отдыха.

Южная Украина

Одесса, Николаев, Херсон

На юге страны сохранится комфортная температура, но возможны порывы ветра.

Днём в Одессе ожидается до +16…+17 °C, ночью — около +11 °C.

В Херсоне и Николаеве воздух прогреется до +20 °C. Осадков не ожидается, море спокойное, температура воды — около +11 °C.

Север Украины

Чернигов, Сумы, Житомир

На севере страны будет солнечно и довольно тепло.

Днём температура воздуха поднимется до +18…+21 °C, ночью — до +7 °C.

Ветер слабый, преимущественно восточный. Утренние часы могут быть прохладными, но к обеду станет по-весеннему тепло.

Карпатский регион

В горных районах ожидается переменная облачность.

Днём — до +15…+17 °C, ночью — +5…+7 °C.

Возможны слабые порывы ветра и локальные туманы в ущельях. В горах лучше воздержаться от подъёма на вершины из-за скользких троп.

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