Погода в Украине на 20 июня 2025 года обещает быть разнообразной в разных регионах. На фоне летнего тепла и ясного неба, в некоторых областях будут наблюдаться кратковременные дожди и переменная облачность. Каждый из областных центров переживет свою особенную картину погоды, а для путешественников и местных жителей важно быть готовыми к возможным изменениям температуры и осадков. Прогноз на 20 июня в разных уголках страны от DNEWS подскажет, как лучше подготовиться к этому дню.

Погода в Киеве 20 июня 2025 года

В столице Украины 20 июня 2025 года ожидается солнечная погода с температурами от 24°C до 26°C днем. Вечером температура немного понизится до 18°C. Ветер будет легким, а влажность средней степени. Осадков не предсказывается, что сделает этот день отличным для прогулок и активного отдыха.

Погода в Харькове 20 июня 2025 года

В Харькове 20 июня температура днем будет около 25°C. Ожидаются возможные кратковременные дожди с грозами в обеденное время, но к вечеру погода улучшится. Ветер северо-восточный, умеренный. Вечером температура воздуха понизится до 19°C, что создаст комфортные условия для прогулок.

Погода в Одессе 20 июня 2025 года

Одесса будет наслаждаться жарким днем с температурой до 28°C. Ветер с юго-востока создаст легкую прохладу, а осадков не предсказывается. Температура воды в Черном море будет комфортной для купания. Вечером температура снизится до 22°C, создавая приятные условия для вечерних прогулок.

Погода во Львове 20 июня 2025 года

Львов 20 июня переживет теплый день с температурой 23-25°C. Ожидаются переменные облака, но осадков не будет. Ветер умеренный, с юго-западным направлением. К вечеру температура снизится до 18°C, что позволит насладиться приятными прогулками по историческим улицам города.

Погода в Днепре 20 июня 2025 года

В Днепре 20 июня будет жарко — температура поднимется до 27°C днем. Вечером температура снизится до 20°C. Осадков не предсказывается, и ветер будет слабым. Это идеальный день для активного отдыха на свежем воздухе и прогулок по городу.

Погода в Запорожье 20 июня 2025 года

В Запорожье 20 июня температура воздуха составит около 28°C днем. Вечером температура снизится до 20°C. Облачности будет мало, и осадков не ожидается. Погода будет комфортной для прогулок и отдыха на природе.

Погода в Чернигове 20 июня 2025 года

В Чернигове 20 июня температура днем будет около 24-26°C. Облачность будет переменной, но осадки не предсказываются. Ветер легкий, северо-восточный. Вечером температура опустится до 18°C, что создаст комфортные условия для прогулок.

Погода в Сумах 20 июня 2025 года

Сумы ожидают 20 июня яркое солнце и температурные колебания от 23°C до 26°C. Осадков не будет, а ветер умеренный, восточный. Вечером температура понизится до 18°C. Это будет отличный день для отдыха на свежем воздухе.

Погода в Хмельницком 20 июня 2025 года

20 июня в Хмельницком температура воздуха днем будет около 25°C. Ожидается малооблачная погода с хорошими условиями для прогулок. Ветер юго-восточный, слабый. К вечеру температура снизится до 19°C.

Погода в Тернополе 20 июня 2025 года

Тернополь ожидает 20 июня ясную погоду с температурой днем 24-26°C. Ветер будет северо-восточный, умеренный, и осадков не будет. Вечером температура снизится до 18°C, обеспечивая комфортные условия для отдыха.

Погода в Виннице 20 июня 2025 года

В Виннице 20 июня ожидается температура около 24°C днем. Ветер будет слабым и восточным. Облачность переменная, но дождей не предсказывается. Вечером температура снизится до 18°C.

Погода в Кропивницком 20 июня 2025 года

В Кропивницком 20 июня температура воздуха днем составит 25°C. Осадков не ожидается, и в течение дня будет солнечно. Ветер будет умеренный, северо-восточный. К вечеру температура немного снизится до 19°C.

Погода в Житомире 20 июня 2025 года

В Житомире 20 июня температура воздуха составит 24-26°C. Ветер будет легким, а осадков не предсказывается. Вечером температура немного понизится до 18°C, и погода останется комфортной для прогулок по городу.

Погода в Черкассах 20 июня 2025 года

Черкассы ожидают погоду с температурой 25°C днем. Осадки не предсказываются, и будет солнечно. Ветер юго-восточный, умеренный. Вечером температура понизится до 18°C, что сделает вечерний отдых приятным.

Погода в Полтаве 20 июня 2025 года

В Полтаве 20 июня температура днем будет около 24°C. Ветер слабый, и осадков не ожидается. Облачность будет переменной, но днем будет преимущественно солнечно. Вечером температура снизится до 18°C, что сделает вечернюю погоду приятной.

Погода в Ровно 20 июня 2025 года

Ровно ожидает ясную погоду 20 июня с температурой 23-25°C. Ветер умеренный, с юго-западным направлением. Осадков не будет, и это будет отличный день для прогулок по городу. Вечером температура снизится до 18°C.

Погода в Луцке 20 июня 2025 года

Луцк в день 20 июня будет наслаждаться ясной погодой с температурой 24-26°C днем. Ветер юго-восточный, слабый. Вечером температура опустится до 18°C, и погода останется приятной для прогулок по старому городу.

Погода в Ивано-Франковске 20 июня 2025 года

Ивано-Франковск 20 июня будет переживать теплый день с температурой 25°C днем. Вечером температура немного снизится до 19°C. Облачность будет переменной, но дождей не ожидается. Ветер будет легким, восточным.

Погода в Ужгороде 20 июня 2025 года

Ужгород ожидает температуру 24-26°C в течение дня. Ветер северо-восточный, умеренный. Осадков не будет, и это идеальный день для прогулок по историческим улицам города.

Погода в Миколаеве 20 июня 2025 года

Миколаев переживет солнечный и жаркий день с температурой до 28°C. Ветер юго-восточный, слабый, что будет способствовать комфортной температуре. Вечером температура опустится до 22°C.

Погода в Луганске 20 июня 2025 года

Луганск в этот день ожидает ясную погоду с температурой до 25°C. Ветер северо-восточный, умеренный. Осадков не будет, и день пройдет без дождей. Вечером температура снизится до 18°C.

Погода в Донецке 20 июня 2025 года

Донецк будет подвержен жаркому солнцу, с температурой до 27°C. Ветер юго-восточный, слабый. Осадки не ожидаются, и вечер будет прохладным с температурой 20°C.

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