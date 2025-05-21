Погода — ключевой фактор, который влияет на настроение и планы каждого дня. Весной климат в Украине часто бывает переменчивым, и именно это вызывает потребность в точном прогнозе. На 22 мая 2025 года ожидается разнообразие погодных условий по регионам страны. Точный прогноз DNEWS поможет сориентироваться, подготовиться к погодным изменениям и провести день комфортно.

Общая картина погоды на 22 мая 2025

Под влиянием антициклона большинство регионов встретят день с преимущественно ясной и стабильной погодой. Температура воздуха днем ожидается от +18 до +27 градусов, ночные температуры будут комфортными, около +8…+15 градусов.

Ветер в большинстве областей будет умеренным — 3–6 м/с, но в западных и северных регионах возможны усиления порывов до 8–10 м/с. Локальные осадки с кратковременными дождями и грозами вероятны во второй половине дня преимущественно на западе и севере страны.

Такой микроклимат создаёт комфортные условия для большинства, но требует внимания к изменениям погоды в отдельных областях.

Погода в центральных областях: Киев, Черкассы, Полтава

Центральные регионы встретят 22 мая преимущественно ясным небом и теплыми температурами. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, ночью ожидается +10…+12.

Ветер будет слабым, северо-западного направления со скоростью 3–5 м/с. Осадки маловероятны, день будет сухим и солнечным, что отлично подходит для прогулок и работы на открытом воздухе.

Винница и Кропивницкий

В Виннице и Кропивницком ожидается аналогичная погода — солнечно и тепло, ветер слабый, порывы до 4–6 м/с. Осадков практически не будет, что обеспечит комфортные условия для любых планов на день.

Черкассы и Полтава

Здесь температура воздуха будет на уровне +21…+23 градусов днем, ветер небольшой и преимущественно северо-западного направления. Вероятность дождей минимальна, что создаст приятную атмосферу для активности на улице.

Западные регионы: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь

Западные области 22 мая встретят с более влажной и переменчивой погодой. Днем температура воздуха составит +18…+20 градусов, ночью — +8…+10.

Ветер западного направления будет умеренным, с порывами до 8–10 м/с. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые могут усилиться локально.

Львов и Ивано-Франковск

В этих городах прогнозируется переменная облачность с возможностью кратковременных дождей. Ветер будет ощутимым, порывы достигают 9–10 м/с. Осадки придут в основном во второй половине дня, поэтому стоит предусмотреть защиту от дождя.

Тернополь и Черновцы

Погода здесь будет схожа с соседними областями — кратковременные дожди, переменная облачность и умеренный ветер. Температура воздуха днем около +19…+21 градусов, ветер западный с порывами до 8 м/с.

Южные области: Одесса, Николаев, Херсон

Юг Украины порадует тёплой и преимущественно сухой погодой. Днем температура составит +24…+27 градусов, ночные температуры будут около +12…+15.

Ветер слабый, преимущественно восточного направления, со скоростью 2–4 м/с. Осадков практически не ожидается, поэтому регион будет идеален для отдыха и прогулок.

Одесса и Николаев

Ожидается ясная погода без дождей, с небольшим ветром до 4 м/с. Температура позволит комфортно проводить время на улице и у моря.

Херсон и Запорожье

В этих регионах сохраняется теплая и сухая погода. Ветер будет слабым, с небольшими порывами, а осадки маловероятны.

Восточные области: Харьков, Донецк, Луганск

Восток встретит 22 мая теплым, но более переменчивым днем. Температура воздуха будет +21…+23 градуса днем и +10…+13 ночью.

Ветер будет преимущественно юго-западного направления, умеренный со скоростью 3–6 м/с. Возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине дня.

Харьков и Донецк

Погода будет солнечной с переменной облачностью. Ветер умеренный, возможны кратковременные осадки.

Луганск

В Луганске ожидается переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. Ветер не будет сильным, что обеспечит относительно комфортные условия.

Рекомендации по подготовке к погоде 22 мая

Учитывая прогноз, жителям центральных и южных областей стоит выбрать легкую одежду и солнцезащитные средства. Западные регионы требуют готовности к дождю и ветру, рекомендуется взять с собой зонтик и непромокаемую одежду.

В восточных областях возможны локальные осадки, поэтому полезно иметь при себе дополнительную одежду или защиту от дождя.

Влияние погодных условий на самочувствие

Переменная весенняя погода требует внимания к здоровью. Колебания температуры и влажности могут влиять на состояние людей с хроническими заболеваниями и аллергиями.

Рекомендуется соблюдать режим, избегать переохлаждения, а также уделять внимание увлажнению кожи и поддержанию водного баланса.

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