Погодные условия играют ключевую роль в нашей повседневной жизни. Особенно летом, когда от температуры и осадков зависят планы на отдых, сельскохозяйственные работы и общее самочувствие. Непредсказуемые грозы, палящее солнце или резкое похолодание могут нарушить даже самые простые задачи. Поэтому важно иметь точную информацию заранее, чтобы адаптироваться и избежать неприятных сюрпризов. Прогноз погоды на 3 июня 2025 года особенно актуален, ведь он охватывает все регионы Украины — от Закарпатья до Донбасса, от Волыни до Одессы. В этой статье DNEWS собраны самые свежие данные, чтобы вы могли уверенно планировать день.

Общая метеорологическая картина по Украине

Погодные условия 3 июня будут определяться влиянием антициклона, который сдвигается с запада. Это означает преимущественно сухую и солнечную погоду в большинстве регионов.

Давление стабилизируется, а атмосферный фронт, принесший дожди в конце мая, окончательно отступит. Однако локальные осадки всё же возможны — особенно на востоке и юге страны.

Температурный фон останется комфортным, хотя в отдельных регионах дневные значения превысят +27 градусов. Ветер в большинстве областей будет умеренным, с юго-западным направлением.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе 3 июня прогнозируется по-настоящему летний день. Утро начнётся с ясного неба и комфортных +16 градусов. К полудню воздух прогреется до +25, а к вечеру температура немного снизится до +20.

Осадков не ожидается. Ветер южный, 5–7 м/с. Атмосферное давление — в пределах нормы, что благоприятно скажется на самочувствии.

Для жителей области также прогнозируется ясная погода. На юге Киевщины возможно небольшое усиление ветра во второй половине дня.

Северные регионы: Чернигов, Сумы, Житомир

Погода в северных областях будет довольно стабильной. Утро — прохладное, с туманами в низинах, особенно в Черниговской и Житомирской областях.

Днём ожидается до +24, преимущественно ясно. Ветер переменный, до 6 м/с. Атмосферное давление выше нормы, что характерно для антициклонального влияния.

Во второй половине дня возможна локальная облачность, особенно в Сумской области, но вероятность дождя низкая.

Восточные области: Харьков, Луганск, Донецк

В восточной части страны сохранится переменная облачность. Харьковская и Луганская области могут столкнуться с кратковременными осадками после обеда.

Температура воздуха — от +18 утром до +26 днём. В Донецке возможны порывы ветра до 10 м/с, особенно в степных районах. Влажность воздуха останется повышенной, что создаст ощущение духоты.

Ночью температура снизится до +14…+16, возможны туманы, особенно вблизи водоёмов.

Погода на юге Украины

Южные области традиционно первыми ощущают приход жары. 3 июня здесь ожидается самый высокий температурный фон в стране. Воздух прогреется до +28 градусов, особенно в Одесской и Херсонской областях.

Синоптики предупреждают о возможных грозах вблизи побережья. Это касается, прежде всего, Николаевской и части Одесской области. Уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, особенно в полуденные часы.

Ветер умеренный, преимущественно северо-восточного направления. Ночью — комфортные +17…+18. В прибрежной зоне — высокая влажность и лёгкая дымка.

Одесса и прибрежные районы

Одесса начнёт день с переменной облачности. До обеда — без осадков, но к 16:00 возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха — от +19 утром до +27 днём.

Море прогреется до +21, возможна лёгкая волна. Ветер — северо-восточный, 6–8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Жителям и туристам рекомендуется использовать солнцезащитные средства.

Херсон, Николаев, Запорожье

В этих регионах ожидается преимущественно ясная погода. Осадки маловероятны, но в Херсонской области возможны пыльные вихри из-за сухости почвы и сильного ветра.

Температура: утром +17, днём до +28. Ветер восточный, 8–10 м/с. Уровень пожароопасности остаётся высоким. В вечернее время воздух быстро остывает до +20, что сделает прогулки комфортными.

Центральные регионы: Винница, Кропивницкий, Полтава

Центральная Украина встретит 3 июня солнечным утром и безветренной погодой. Винницкая область окажется под влиянием сухого воздушного фронта, что обеспечит чистое небо.

Кропивницкий — зона повышенного давления: стабильность обеспечит ясность и дневную температуру около +26. В Полтаве — до +25, с лёгкой облачностью во второй половине дня.

Вечером воздух начнёт остывать, при этом сохраняется полная видимость и отсутствие осадков. Идеальный день для поездок и работы на открытом воздухе.

Погода в Черкассах и Днепре

Черкасская область будет находиться в центре погодного «баланса». Здесь прогнозируется +24…+26 градусов днём и ясное небо. Ветер южный, 5–6 м/с.

Днепр встретит день переменной облачностью. Утром +18, к обеду — до +27. Возможны кратковременные порывы ветра до 9 м/с. Осадки маловероятны, но не исключены ближе к вечеру.

Ночью — до +16. Влажность в пределах нормы, что обеспечивает комфортный микроклимат.

Запад Украины: Львов, Ивано-Франковск, Ужгород

Западные области останутся под влиянием устойчивого антициклона. Львовская и Ивано-Франковская области получат максимум солнца — без облаков и осадков.

Температура: утром +14, днём +24…+25. Ветер слабый, переменный. Уровень ультрафиолета умеренный, но защита от солнца всё же понадобится.

В Ужгороде — самая высокая температура в регионе: до +27. В Закарпатье возможны локальные грозы в горах, особенно ближе к вечеру.

Погода в горах и предгорьях

Карпаты сохранят прохладную, но стабильную погоду. Утро — с лёгкой дымкой и температурой около +12. Днём — +20…+22 в долинах, прохладнее на высоте.

Грозы возможны после 15:00, особенно в районе Яремче и Славского. Пешеходам и туристам стоит учитывать резкую смену погодных условий на высоте.

Ночью температура опустится до +10, особенно в высокогорных районах. Ветер — западный, 3–5 м/с.

Что стоит учитывать 3 июня

Точный прогноз погоды на 3 июня показывает преимущественно летнюю, ясную картину по всей стране. Однако в некоторых регионах сохраняется риск кратковременных дождей и гроз.

День подойдёт как для активного отдыха, так и для сельскохозяйственных работ. Особенно комфортно будет в центре и на западе. Восток и юг — под угрозой повышения температуры и духоты.

Рекомендуется носить головные уборы, пить больше воды и планировать уличные мероприятия на первую половину дня. Не забывайте следить за локальными обновлениями — особенно если вы находитесь в южных и восточных регионах.

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