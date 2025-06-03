Наступление лета всегда связано с переменчивыми погодными условиями, и точная информация становится особенно важной. Многие планируют поездки, отпуска, дачные работы и мероприятия на свежем воздухе. Однако из-за нестабильной атмосферы в начале июня велика вероятность как резких похолоданий, так и неожиданных гроз. Прогноз погоды на 4 июня 2025 года поможет лучше спланировать день, учесть риски, избежать промокших нарядов и простуд. В этот день ожидается неоднородная метеоситуация в разных уголках страны. Восток будет страдать от жары, запад – от дождей, а северо-центральные области получат мягкое дыхание лета. Подробности погодных условий в каждом регионе представлены ниже в статье DNEWS, с учётом последних метеосводок, температурных колебаний, осадков и ветров.

Общая синоптическая ситуация на 4 июня

Переходный период начала лета сопровождается влиянием фронтальных систем с Балкан и севера Европы. Атмосферное давление в пределах нормы, но с тенденцией к понижению в западных областях. С юга движется тёплый фронт, который обусловит повышение температуры в юго-восточной части страны. В то же время циклон, формирующийся над Карпатами, несёт локальные ливни и грозы.

По всей территории Украины 4 июня наблюдаются контрасты между западом и востоком. Существенные различия касаются не только температуры, но и уровня влажности, направления ветра и продолжительности солнечного освещения.

Перед тем как перейти к региональным прогнозам, важно подчеркнуть: погодные условия будут нестабильными, особенно во второй половине дня. Гражданам рекомендуется следить за местными сводками и иметь при себе средства защиты от дождя и солнца.

Погода в Киеве и центральной Украине

Погодные условия в центре страны 4 июня будут преимущественно комфортными. Киевская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области окажутся под влиянием умеренного воздушного потока с северо-запада.

Киевская область

В столичном регионе прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Утром температура составит +16…+18 градусов, днём потеплеет до +23…+25. Вероятность кратковременных осадков минимальна. Ветер северо-западный, 5–7 м/с. Атмосферное давление стабильное.

Черкасская и Полтавская области

В этих районах также сохранится преимущественно ясная погода. Утренние температуры +15…+17, дневные значения поднимутся до +24…+26. К вечеру возможна незначительная облачность. Осадки маловероятны.

Прогноз для западных регионов

Западная Украина окажется в зоне влияния атмосферного фронта, что принесёт значительное ухудшение погоды. Ожидаются грозы, кратковременные дожди и местами шквалистый ветер. Температурный фон будет ниже, чем в других регионах.

Львовская и Ивано-Франковская области

С самого утра небо затянуто облаками. Дождь начнётся с утра и может продлиться до вечера. Температура днём +17…+20 градусов. Ветер юго-западный, порывами до 12 м/с. Возможны грозовые явления.

Закарпатье и Волынь

В этих областях также наблюдаются осадки. Утро начнётся с лёгкого дождя, днём возможны грозы. Воздух прогреется максимум до +21, ночью +13. Атмосферное давление пониженное.

Погодные условия на юге Украины

Южные регионы останутся под влиянием антициклона. Ожидается сухая и жаркая погода с интенсивным солнечным излучением. Особенно осторожными следует быть на открытых пространствах – возможны солнечные ожоги.

Одесская и Николаевская области

Погода будет практически летней. Утро тёплое, +18…+20, днём воздух прогреется до +27…+29. Небо чистое, ветер слабый, южного направления. Осадков не ожидается.

Херсон и Запорожье

Эти области также порадуют солнечной стабильностью. Температура днём до +30 градусов. Однако высокая солнечная активность требует защиты кожи и глаз. УФ-индекс высокий, гидрометцентр рекомендует ограничить пребывание под открытым солнцем в полдень.

Погода на востоке страны

На востоке Украины погода останется жаркой, преимущественно безоблачной. В Луганской и Донецкой областях возможна духота. В Харьковской – немного мягче из-за северного ветра.

Донецкая и Луганская области

Дневная температура составит +29…+31, ночью – около +20. Облаков будет мало, осадки маловероятны. Ветер восточный, 4–6 м/с. Влажность низкая, что может спровоцировать головные боли у метеозависимых людей.

Харьковская область

Здесь жара будет умеренной. Утром +17, днём +26…+28. Слабый северный ветер обеспечит некоторое облегчение. Осадков не предвидится, атмосферное давление в пределах нормы.

Прогноз для северных регионов

Северные области Украины 4 июня ощутят мягкую летнюю погоду с комфортной температурой и редкими облаками. Здесь преобладают спокойные метеоусловия, подходящие для прогулок и работы на свежем воздухе.

Черниговская и Сумская области

Днём ожидается +22…+24, ночью +14…+16. Облачность переменная, но без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3–5 м/с. Влажность воздуха умеренная.

Житомирская область

Температура будет несколько ниже — днём +21…+23. Утром возможен лёгкий туман, который быстро рассеется. В остальном день пройдёт без осадков и погодных сюрпризов.

Карпатский регион: погода в горах

Горные районы традиционно выделяются своими особенностями. В Карпатах возможны внезапные ливни и снижение температуры. Путешественникам и туристам стоит быть готовыми к переменам.

Высокогорье и курортные зоны

Температура днём +13…+16, ночью +8. Возможны грозы и ливни. На высотах выше 1000 м возможен туман. Рекомендуется избегать горных маршрутов во второй половине дня.

Нижние районы Закарпатья

Здесь теплее и суше. Температура днём до +22, осадки маловероятны. Облачность сохранится до вечера. Атмосферное давление немного пониженное.

Метеочувствительность и советы

Изменения погоды 4 июня могут вызвать недомогание у чувствительных людей. Особенно это касается западных и восточных регионов. Высокое давление в центре и на юге способно спровоцировать головную боль, слабость, снижение активности.

Специалисты рекомендуют пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце и не забывать о головных уборах. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями желательно ограничить физическую активность.

Как спланировать день 4 июня

4 июня 2025 года на территории Украины ожидается яркое проявление лета: жара на юге и востоке, прохлада и дожди на западе, умеренная температура в центре и на севере. Погода будет меняться в течение дня, особенно в горных районах и регионах, подверженных фронтальной активности. Планируя день, важно учитывать местные особенности: взять с собой зонтик во Львове, надеть панаму в Херсоне и быть готовым к вечернему похолоданию в Чернигове.

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