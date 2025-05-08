Погода на 9 мая 2025 года в Украине будет важным фактором для тех, кто планирует провести этот день на свежем воздухе. Прогнозы на этот день обещают как комфортные температурные условия, так и кратковременные дожди, которые могут повлиять на планы. Для того чтобы организовать мероприятия без непредвиденных изменений, важно заранее ознакомиться с прогнозом погоды от DNEWS по регионам Украины.

С каждым годом климатические изменения становятся все более заметными, и текущий год не станет исключением. Как всегда, в мае могут быть как теплые дни, так и кратковременные осадки, что делает точный прогноз особенно важным.

Общий прогноз погоды на 9 мая 2025 года в Украине

На 9 мая 2025 года в Украине ожидается переменная облачность и умеренно теплая погода. В большинстве регионов температура будет колебаться от 20 до 25 градусов, что подходит для активного отдыха на улице. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди, которые будут краткими и не повлияют на общий комфорт. Для большинства областей 9 мая обещает быть теплым днем, но стоит быть готовым к переменчивым погодным условиям.

Теперь давайте рассмотрим более детально, какая погода ожидает каждый регион Украины на этот день.

Юг Украины

Одесса

В Одессе 9 мая температура воздуха будет около 24-26 градусов Цельсия. Весь день будет преимущественно солнечным, но возможна небольшая облачность, особенно во второй половине дня. Осадки в этот день маловероятны, но на вечер стоит ожидать небольшое похолодание. Погода будет комфортной для прогулок вдоль моря и активного отдыха на улице.

Погода на юге страны будет достаточно стабильной, и в других южных городах также можно ожидать похожие условия.

Херсон

В Херсоне температура воздуха будет в пределах 24-26 градусов. Будет тепло и солнечно, осадки маловероятны. Это идеальная погода для прогулок на свежем воздухе и участия в уличных мероприятиях. Вечером возможно небольшое облако, но температура останется комфортной.

Николаев

В Николаеве 9 мая температура также составит около 23-25 градусов. Погода будет облачной, но дождей не ожидается. Легкий ветер и умеренная влажность сделают погоду приятной для всех outdoor активностей.

Запад Украины

Львов

На западе Украины, в Львове, температура воздуха будет около 22-24 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру. Облачность будет переменной, и в первой половине дня возможны осадки. Вторая половина дня будет более солнечной, и погода значительно улучшится. Ветер не будет сильным, что добавит комфорта в этот день.

Как и на западе, в других областях, таких как Черновцы и Ивано-Франковск, будет аналогичная погода с переменной облачностью и дождями.

Черновцы

В Черновцах температура составит около 20-22 градусов. Ожидаются небольшие дожди в первой половине дня. Во второй половине дня осадки прекратятся, и небо станет более ясным. Вечером температура снизится до 18-20 градусов, что сделает атмосферу комфортной для прогулок.

Центр Украины

Киев

В Киеве 9 мая температура воздуха будет варьироваться от 20 до 23 градусов. В первой половине дня возможны кратковременные дожди, а также переменная облачность. Во второй половине дня осадки маловероятны. Ветер будет умеренным, что придаст легкость в атмосфере. Такой прогноз делает день идеальным для прогулок, но стоит быть готовыми к небольшим осадкам.

Подобные погодные условия будут наблюдаться в других центральных городах, таких как Черкассы и Полтава.

Черкассы

Температура в Черкассах 9 мая составит около 22-23 градусов. Ожидаются дожди в первой половине дня, но они не будут продолжительными. Вечером будет прохладно, и температура опустится до 18–20 градусов. Это сделает вечер комфортным для отдыха на улице.

Восточные регионы

Донецк

На востоке Украины в Донецке температура будет в пределах 25–27 градусов. Погода будет солнечной, но возможны кратковременные грозы в первой половине дня. После обеда температура останется высокой, а осадки прекратятся. Вечером температура не опустится ниже 22 градусов, что делает день идеально подходящим для отдыха и прогулок.

Луганск

В Луганске температура на 9 мая составит около 26-28 градусов. День будет жарким, с возможными кратковременными дождями. Вечером температура останется достаточно теплой для активных мероприятий на улице. Осадки будут непродолжительными и не помешают полноценному отдыху.

Север Украины

Сумы

Температура в Сумах 9 мая составит около 20-22 градусов. Ожидается облачность с кратковременными дождями в первой половине дня. Во второй половине дня осадки прекратятся, и температура останется комфортной для прогулок. Вечером температура не опустится ниже 18-20 градусов.

Чернигов

Чернигов 9 мая встретит температурой 21-22 градуса. Погода будет облачной, с возможными дождями в первой половине дня. К вечеру осадки прекратятся, и температура останется комфортной для активностей на свежем воздухе.

Как подготовиться к погодным условиям на 9 мая 2025 года

Погода на 9 мая 2025 года в Украине будет переменной. В некоторых регионах возможны дожди, но в целом температура будет комфортной для прогулок и активного отдыха на улице. Важно взять с собой зонт или дождевик, особенно в тех областях, где возможны осадки.

Для тех, кто планирует участвовать в мероприятиях на открытом воздухе, рекомендуется одеваться в слои и быть готовыми к быстрому изменению погодных условий. Зонты, дождевики и удобная обувь помогут вам комфортно провести день, несмотря на возможные дождевые осадки.

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