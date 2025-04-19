Пасха — это не только светлый и духовный праздник, но и время, когда миллионы украинцев традиционно отправляются в храм, навещают родных, проводят время на свежем воздухе. Однако чтобы праздник прошёл без лишних сюрпризов, важно заранее знать, какую погоду ждать в этот день. Особенно актуален вопрос: стоит ли брать с собой зонт? DNEWS даёт синоптическую картину на 20 апреля 2025 года и рассказывает, какая будет погода: обнадёживающий прогноз для большинства регионов Украины, хотя в некоторых областях всё же возможны осадки.

Общая погодная ситуация на Пасху

На фоне устойчивого весеннего антициклона большая часть Украины окажется в зоне сухой и тёплой погоды. Однако запад и юг страны будут находиться на периферии циклона, проходящего через Балканы, поэтому в этих регионах возможны локальные дощи. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме апреля, а в отдельных областях даже на несколько градусов её превысит.

Метеорологи не прогнозируют значительных погодных катаклизмов. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, слабый до умеренного. Атмосферное давление останется стабильным, а влажность воздуха — в пределах комфортного диапазона.

Киев и центральные области

Жителям столицы повезёт с погодой — 20 апреля в Киеве будет по-настоящему весенний день. С самого утра небо обещает быть ясным, а температура воздуха к полудню поднимется до +23…+24 °C.

Ночью будет прохладно, около +12 °C, но уже к утру воздух прогреется. Осадков не ожидается, ветер слабый, юго-восточного направления. День идеально подойдёт для прогулок, визита в церковь или пикника за городом. Зонт брать не нужно.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях погода будет аналогичной: солнечно, тепло и сухо. Температура днём — от +21 до +24 °C, ночью — около +10 °C.

Запад Украины

Западные регионы Украины — Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская области — окажутся ближе всего к зоне прохождения атмосферного фронта. Здесь возможно кратковременное увеличение облачности и небольшие дощи, особенно во второй половине дня.

Днём температура воздуха составит от +17 до +21 °C, ночью — около +9…+11 °C. Ветер юго-восточный, 5–9 м/с. Жителям западных регионов стоит взять с собой складной зонт, особенно если планируются длительные прогулки или поездки на природу.

Южная Украина

На юге страны — в Одессе, Николаеве, Херсоне — прогнозируют переменную облачность. Утром и днём возможны короткие дощи, особенно в прибрежных районах. Ветер северо-восточный, 6–10 м/с, порывистый.

Температура воздуха в Одессе — около +14…+16 °C днём, ночью — +7…+9 °C. В Николаеве и Херсоне будет немного теплее — до +18 °C. Из-за возможных локальных осадков зонт лучше взять с собой.

Восток и северо-восток Украины

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях погода будет самой стабильной и комфортной. Ясное небо, отсутствие осадков и умеренно тёплый воздух создадут отличные условия для празднования Пасхи.

Днём температура поднимется до +22…+24 °C, ночью — около +11 °C. Ветер юго-восточный, 3–6 м/с. Осадков не ожидается, зонт не понадобится.

Север Украины

В Черниговской, Сумской и Житомирской областях также будет тепло и сухо. Днём — +19…+22 °C, ночью — до +10 °C. Небо — преимущественно ясное, лишь местами возможна лёгкая облачность, не приносящая дождей. Атмосферное давление — в пределах нормы, ветер — слабый, южный.

Брать ли зонт на Пасху

Большая часть Украины встретит Пасху под ясным небом и тёплым весенним солнцем. Жителям центра, востока, севера и северо-востока страны можно смело оставлять зонт дома. Однако в западных и южных областях не исключены кратковременные осадки, особенно во второй половине дня. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, тем, кто живёт во Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Херсоне и прилегающих районах, рекомендуется всё же взять зонт — на всякий случай.

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