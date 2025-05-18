Майская погода может преподносить самые разные сюрпризы — от весенней жары до ночных заморозков и внезапных дождей. В таких условиях особенно важно заранее узнать точный прогноз. Это поможет правильно спланировать день, выбрать подходящую одежду и избежать погодных неприятностей.

По информации синоптиков, 19 мая 2025 года ожидается достаточно разнообразная метеокартина по всей территории. Южные области накроет кратковременный дождь, в западных — преимущественно ясно, а центр и восток страны порадуют тёплым солнцем. Далее — детальный прогноз DNEWS по регионам.

Центральные регионы: Киев, Винница, Полтава

Погода в центральной части страны будет благоприятной для прогулок и работы на улице.

Киев и область

Утром +8°C, днём до +16°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–8 м/с.

Винницкая область

Температура в пределах +7…+15°C. В течение дня ожидается солнечно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, северный.

Полтавская область

Ясная и сухая погода. Утром около +9°C, днём потеплеет до +17°C. Ветер умеренный, северо-восточный.

Восток Украины: Харьков, Луганск, Донецк

Жители востока смогут насладиться устойчивым теплом и солнцем.

Харьковская область

Погода порадует: утром +10°C, днём до +19°C. Без осадков. Ветер слабый, восточного направления.

Луганская и Донецкая области

Температура воздуха +9…+20°C. Облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер восточный, 3–6 м/с.

Юг страны: Одесса, Николаев, Херсон

На юге возможны кратковременные дожди, особенно вблизи побережья.

Одесская область

Температура утром +11°C, днём до +17°C. Облачность переменная, во второй половине дня возможен дождь. Ветер юго-западный, 6–10 м/с.

Николаевская область

Пасмурно, временами прояснения. Температура +10…+18°C. Осадки возможны ближе к вечеру.

Херсонская область

Преимущественно облачно. Днём до +17°C. Вероятность дождя 40%. Ветер умеренный, южный.

Западные регионы: Львов, Ивано-Франковск, Закарпатье

На западе страны — настоящая весенняя идиллия с комфортной температурой.

Львовская область

Температура от +10°C утром до +18°C днём. Преобладает ясная погода. Ветер слабый, западный.

Ивано-Франковская область

Без осадков, солнечно. Утром +9°C, днём +17°C. Ветер слабый. Отличные условия для поездок и экскурсий.

Закарпатская область

Сухо и солнечно, от +11°C до +19°C. Ветер северо-западный, до 7 м/с. В горах — идеальные условия для прогулок.

Север Украины: Чернигов, Сумы, Житомир

Прохладно, но преимущественно без осадков и с ясным небом.

Черниговская область

Температура утром +7°C, днём до +15°C. Ясно, без осадков. Ветер северный, 4–6 м/с.

Сумская область

Сухая погода, малооблачно. Температура +8…+16°C. Ветер северо-восточный, умеренный.

Житомирская область

Преимущественно ясно, осадков не ожидается. Утром +6°C, днём +15°C. Ветер слабый.

Юго-восток: Днепр, Запорожье, Кривой Рог

Тёплая и солнечная погода сохранится в течение всего дня.

Днепропетровская область

День пройдёт без осадков. Утром +10°C, днём до +19°C. Ясно, ветер северо-западный, до 6 м/с.

Запорожская область

Погода стабильно сухая. Температура воздуха +9…+20°C. Ветер северный, без порывов.

Криворожский регион

Отличные погодные условия: утром +10°C, днём +19°C. Без осадков, ясно, ветер слабый.

Cтоит ли ждать сюрпризов от погоды

Как видно, 19 мая в разных регионах страны погода будет различной. На севере и в центре — прохладно, но сухо. На западе — солнечно и тепло. В южных областях — возможны осадки, особенно в Одессе и Николаеве.

Рекомендуется внимательно следить за локальными прогнозами, чтобы не попасть под неожиданный ливень или не замёрзнуть в лёгкой одежде. Планируя поездки и уличные мероприятия, учитывайте указанные колебания температуры и вероятность дождей.

Ранее мы писали о том, чем закончится весна: точный прогноз погоды на май 2025.