Наступление лета всегда сопровождается ожиданием стабильной и приятной погоды. Однако климатические колебания в последние годы вносят свои коррективы, и июнь всё чаще становится месяцем сюрпризов. Кто-то планирует поездку за город, другие — рабочие поездки между областями, а кто-то просто хочет знать, брать ли с собой зонт по дороге на работу. Прогноз погоды на завтра, 2 июня 2025 года, поможет лучше организовать день, избежать неприятных неожиданностей и грамотно распланировать маршруты. Важно учитывать, что погодные условия могут существенно отличаться не только между регионами, но и внутри одной области, особенно на стыке степной и лесной зон. Эта статья DNEWS представляет детальный обзор прогноза погоды на 2 июня по всем регионам Украины с учётом температуры воздуха, осадков, ветра и атмосферного давления.

Общая метеокартина по стране

Украина 2 июня окажется под влиянием умеренного атлантического циклона, который сместится с запада в центр страны. Это означает, что в большинстве регионов возможны кратковременные осадки, преимущественно днём. Температура воздуха будет летней, но не знойной, особенно на западе и севере. Южные регионы ощутят значительное потепление, в то время как восток может попасть в зону нестабильной погоды.

Перед тем как перейти к детальному прогнозу по регионам, отметим: в течение дня метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными. Атмосферное давление в центральных и восточных областях будет пониженным, что может спровоцировать головные боли и слабость.

Погода на западе Украины

В западной части страны 2 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди, преимущественно кратковременные. Воздух будет свежим, что типично для этого региона в начале лета.

Львовская и Ивано-Франковская области

Температура воздуха утром составит +13…+15°C, днём — до +20°C. Вероятны кратковременные дожди после обеда. Ветер западный, 5–8 м/с. В горах возможна гроза. Влажность воздуха высокая, около 80%.

Тернопольская, Ровенская, Волынская области

День пройдёт под знаком переменной облачности. Температура — от +14°C утром до +21°C днём. Кратковременные осадки ожидаются после 15:00. Атмосферное давление стабильно, около 745 мм рт. ст.

Черновицкая и Закарпатская области

Закарпатье останется в тёплой воздушной массе. Здесь прогнозируется до +24°C. Утром ясно, к вечеру — возможен небольшой дождь. Ветер южный, 4–6 м/с.

Погода в центральной Украине

Центральные области попадут под влияние фронтального раздела. Это приведёт к нестабильной погоде в дневное время. Тем не менее, утро и вечер обещают быть комфортными.

Киевская и Черкасская области

В столичном регионе переменная облачность. Утром температура около +15°C, днём — до +22°C. После 14:00 возможен дождь с грозой. Ветер северо-западный, 6–9 м/с.

Полтавская и Кировоградская области

Ожидается до +23°C. Утром преимущественно ясно, во второй половине дня — грозовые дожди. Возможны локальные порывы ветра до 12 м/с. Влажность умеренная.

Винницкая и Днепропетровская области

В Виннице утром +14°C, днём до +20°C. В Днепре теплее — до +24°C. По данным синоптиков, после обеда возможны осадки. Атмосферное давление пониженное.

Погода на юге Украины

Южные регионы встретят 2 июня жарой и небольшими облаками. Дожди маловероятны, но местами возможны отдельные капли во второй половине дня. Уровень ультрафиолета будет высоким.

Одесская и Николаевская области

С утра ожидается +18°C, днём — до +27°C. Солнце будет доминировать. Ветер юго-восточный, 5–7 м/с. В прибрежных районах комфортная влажность, до 60%.

Херсонская и Запорожская области

Температура днём поднимется до +28°C. Утро безоблачное, к вечеру возможна облачность. Осадков не ожидается. На солнце будет ощущаться жара, особенно на открытых пространствах.

Автономная Республика Крым

В Крыму погода порадует отдыхающих. Утром +19°C, днём — до +29°C. Море спокойное, температура воды около +21°C. Вероятность дождей минимальна.

Погода на востоке Украины

На востоке страны сохраняется риск нестабильной атмосферы. Возможны дожди и грозы, особенно в Харьковской и Луганской областях. Температурный фон будет тёплым.

Харьковская и Луганская области

Температура днём — до +25°C. До полудня — преимущественно ясно. После 14:00 синоптики прогнозируют грозы. Местами ветер усилится до 10 м/с.

Донецкая область

День начнётся с солнца, но к вечеру возможен сильный дождь с порывами ветра. Температура воздуха днём — около +26°C. Влажность повысится после осадков.

Погода на севере Украины

Северные регионы попадут в зону влияния прохладного фронта, и температура здесь будет одной из самых низких по стране. Ночью возможно резкое похолодание.

Черниговская и Сумская области

Утром температура — около +12°C, днём — до +20°C. Вероятны кратковременные дожди. Сильный ветер до 11 м/с может усилить ощущение прохлады. Облачность переменная.

Житомирская область

День начнётся с солнечной погоды, однако после обеда возможен дождь. Температура — от +13°C утром до +21°C днём. Атмосферное давление начнёт снижаться.

Советы метеозависимым людям

Атмосферное давление в разных регионах будет колебаться, особенно в центральной и восточной Украине. Людям, чувствительным к погоде, стоит избегать длительных прогулок во второй половине дня. Желательно соблюдать питьевой режим, особенно при повышенной температуре воздуха.

Что взять с собой 2 июня

Если вы планируете выходить из дома 2 июня, ориентируйтесь на региональные условия. В зону риска по дождям попадают центральные и восточные области, поэтому зонт — желательный аксессуар. В южных и крымских регионах необходима защита от солнца: головные уборы и солнцезащитные кремы.

Температурные аномалии и краткий итог

Самая тёплая погода ожидается в Крыму и Херсонской области, где воздух прогреется до +29°C. Самой прохладной станет ночь на севере страны, особенно в Сумской области, где температура может опуститься до +11°C. Дожди накроют запад, центр и восток, но будут преимущественно кратковременными. Север и юг останутся относительно сухими.

Прогноз на завтра поможет избежать сюрпризов

Погода на завтра, 2 июня 2025, будет неоднородной и потребует внимательности. Планируя поездки, прогулки или работу на открытом воздухе, учитывайте не только температуру, но и возможные осадки, ветер и влажность. Такой прогноз особенно полезен тем, кто зависит от капризов погоды: водителям, дачникам, туристам и родителям с детьми. Надёжный источник информации поможет провести день продуктивно и без дискомфорта.

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