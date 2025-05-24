Погода — один из ключевых факторов, который влияет на наше самочувствие, планы, настроение и даже безопасность. Особенно в весенне-летний переход, когда резкие изменения температуры, грозы, дожди и шквалы могут нарушить повседневную жизнь. 25 мая 2025 года обещает быть насыщенным погодными явлениями по всей территории Украины. Этот день важен для аграриев, путешественников, дачников, туристов и тех, кто планирует мероприятия на открытом воздухе. Точный прогноз поможет подготовиться: одеться по погоде, скорректировать маршруты, избежать неприятных сюрпризов.

Метеорологи предоставляют детальную картину погодных условий на завтра по всем регионам и городам страны. Изменчивость климата требует внимания к деталям: температура, ветер, влажность, вероятность осадков — всё это имеет значение. Прогноз от DNEWS основывается на анализе синоптических карт, спутниковых данных и компьютерных моделей, что делает его максимально точным и полезным для планирования дня.

Общий прогноз погоды на 25 мая 2025 по Украине

По всей территории страны 25 мая ожидается нестабильная погода, характерная для конца весны. Некоторые регионы окажутся под влиянием атмосферных фронтов, приносящих кратковременные осадки и переменную облачность.

В большинстве областей температура воздуха будет держаться в пределах +18…+24°C, что создаёт комфортные условия для прогулок и работы на улице. Однако порывистый ветер и вероятность гроз в отдельных регионах требуют осторожности.

Перед тем как перейти к региональным прогнозам, отметим ключевые погодные особенности дня: неустойчивость, контраст температур между западом и востоком, высокая влажность в центральных областях. Далее расскажем, как будет складываться ситуация в каждом регионе.

Запад Украины: облачность и кратковременные дожди

Западные области окажутся под влиянием циклона, который принесёт влагу с Балкан. Ожидаются переменная облачность, возможны кратковременные дожди и даже локальные грозы. Температура будет комфортной, но порывы ветра могут усиливаться.

Львов, Тернополь, Ивано-Франковск

В этих городах завтра будет облачно с прояснениями. Утром — лёгкая изморось, днём — возможны грозы. Температура воздуха составит +19…+21°C, ветер западный, 5–10 м/с. К вечеру погода начнёт стабилизироваться, осадки прекратятся.

Ужгород, Черновцы, Луцк

На Закарпатье и в Волынской области сохраняется аналогичный погодный сценарий. Ужгород встретит утро туманом, а днём возможны осадки. Температура в пределах +20…+22°C, ветер умеренный. Черновцы — дождь вероятен к полудню, во второй половине дня небо прояснится.

Центральные области: тепло, но возможны грозы

Центральная Украина столкнётся с нестабильным фронтом. В дневное время местами ожидаются грозы, преимущественно в Полтавской и Черкасской областях. Киевская область обойдётся без существенных осадков, но облачность сохранится.

Перед грозами возможны резкие порывы ветра. Температура воздуха от +21 до +24°C. Это создаёт благоприятную атмосферу, но требует готовности к внезапному ухудшению погодных условий.

Киев, Белая Церковь, Черкассы

Киев завтра ожидает переменная облачность. Дождь маловероятен, но облачность сохранится большую часть дня. Температура +22°C, ветер южный, 4–7 м/с. В Черкассах — кратковременный дождь во второй половине дня, возможна гроза. Белая Церковь — преимущественно сухо.

Полтава, Кропивницкий, Винница

Полтава и Кропивницкий готовятся к грозовой активности после полудня. Утром ясно, а после обеда возможны сильные ливни с громом. Винница — дожди не прогнозируются, будет тепло и пасмурно. Средняя температура по региону +22…+23°C.

Север Украины: облачно и прохладно

На севере будет прохладнее, чем в центре и на юге. Ожидается облачная погода, местами слабые осадки. Атмосферное давление немного понижено, что может повлиять на метеозависимых людей. В целом день обещает быть спокойным, но не солнечным.

Температура в пределах +18…+20°C. Умеренный ветер с северо-запада добавит свежести. Жителям региона рекомендуется иметь под рукой зонт и тёплую одежду.

Чернигов, Сумы, Житомир

Житомир — пасмурно весь день, возможна лёгкая морось. Температура около +19°C. В Сумах утро будет прохладным, днём — до +20°C, осадки маловероятны. В Чернигове — облачно, но осадки минимальны. Ветер порывистый, до 9 м/с.

Новгород-Северский, Шостка, Коростень

Небо будет затянуто облаками, возможна кратковременная изморось. Температура воздуха не превысит +19°C. Атмосферное давление понижено, влажность высокая. Лучше одеваться слоями и учитывать возможный дискомфорт от ветра.

Юг Украины: солнечно и жарко

Юг страны будет находиться под влиянием антициклона, приносящего ясную и сухую погоду. Здесь температура поднимется до +25…+28°C. Это создаст условия для активного отдыха на природе и у моря.

Но важно помнить о защите от ультрафиолета: солнце уже достаточно агрессивное, особенно в дневные часы. Осадков не ожидается, ветер преимущественно юго-западный, 3–6 м/с.

Одесса, Николаев, Херсон

Одесса встретит 25 мая ясным утром. Температура поднимется до +26°C, ветер слабый. Николаев и Херсон — аналогичная картина: солнечно, сухо, без осадков. УФ-индекс высокий, особенно с 12:00 до 15:00, стоит избегать открытого солнца.

Измаил, Южный, Геническ

На побережье Азовского и Чёрного морей будет комфортно: вода прогрелась до +19…+20°C, воздух — до +27°C. Прекрасный день для отдыха. Осадки исключены. Ветер лёгкий, почти штиль. Это идеальный момент для прогулок и выездов на природу.

Восток Украины: жара и облака

Восточные регионы Украины завтра окажутся в самом теплом секторе. Здесь не исключены локальные осадки, но в основном будет жарко и душно. Температура поднимется до +27°C. Высокая влажность создаст ощущение духоты.

Ночью — +17…+18°C. В дневное время — +25…+27°C. На небе — переменная облачность, осадки маловероятны. Но грозы всё ещё возможны в Харьковской и Луганской областях.

Харьков, Луганск, Донецк

В Харькове возможна гроза ближе к вечеру, днём — жарко и влажно. В Луганске — аналогичная ситуация. Донецк — переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, до 5 м/с. Высокий температурный фон требует осторожности при физической нагрузке.

Северодонецк, Краматорск, Славянск

В этих городах погода будет переменчивой. Утро — ясно, днём возможна облачность. Осадки маловероятны, но возможны грозовые облака. Температура воздуха — +26…+27°C. Лучше избегать длительного пребывания на солнце.

Как подготовиться к завтрашнему дню

25 мая 2025 года Украина встретит разнообразной погодой: от жары и солнца на юге до прохлады и дождей на западе и севере. Важно следить за локальными прогнозами и быть готовыми к изменениям в течение дня.

Рекомендуется:

Проверить одежду и взять зонт в регионах с дождями

Планировать активность в утренние и вечерние часы при жаре

Следить за самочувствием метеозависимым людям

Обращать внимание на ветер и возможность гроз

Надёжный прогноз на 25 мая поможет избежать неприятных ситуаций, сделать день комфортным и безопасным. Погода играет ключевую роль в нашей повседневной жизни — будьте к ней готовы.

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