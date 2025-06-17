18 июня 2025 года в Украине ожидается разнообразие погодных условий, от солнечных дней до дождливых периодов. В этой статье DNEWS рассмотрит прогноз погоды для областных центров Украины, чтобы вы могли спланировать свои дела и отдых с учетом погодных условий.
Лето в Украине в самом разгаре, и многие жители и гости страны планируют свои активности на свежем воздухе. Знание точного прогноза погоды помогает избежать неприятных сюрпризов и максимально насладиться каждым днем. В этой статье представлен подробный прогноз погоды на 18 июня 2025 года для всех областных центров Украины.
Киев
В столице Украины, Киеве, 18 июня ожидается солнечная погода с температурой воздуха от +15°C ночью до +25°C днем. Осадков не предсказывается, что делает этот день идеальным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Харьков
В Харькове в этот день будет облачно, с возможными небольшими дождями в утренние часы. Температура воздуха составит около +23°C. К вечеру осадки прекратятся, и погода улучшится.
Одесса
В Одессе 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +25°C.
Львов
В Львове в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +24°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.
Днепр
В Днепре 18 июня ожидается солнечная погода с температурой около +23°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на природе.
Запорожье
В Запорожье в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +23°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.
Хмельницкий
В Хмельницком 18 июня ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит около +24°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.
Чернигов
В Чернигове в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Черкассы
В Черкассах 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +23°C.
Сумы
В Сумах в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +21°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Полтава
В Полтаве 18 июня ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит около +21°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.
Винница
В Виннице в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +24°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.
Тернополь
В Тернополе 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +24°C.
Ровно
В Ровно в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Житомир
В Житомире 18 июня ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.
Ужгород
В Ужгороде в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +25°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +24°C.
Луцк
В Луцке в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +24°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Николаев
В Николаеве в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +24°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.
Херсон
В Херсоне 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +23°C.
Симферополь
В Симферополе в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +22°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
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