18 июня 2025 года в Украине ожидается разнообразие погодных условий, от солнечных дней до дождливых периодов. В этой статье DNEWS рассмотрит прогноз погоды для областных центров Украины, чтобы вы могли спланировать свои дела и отдых с учетом погодных условий.

Лето в Украине в самом разгаре, и многие жители и гости страны планируют свои активности на свежем воздухе. Знание точного прогноза погоды помогает избежать неприятных сюрпризов и максимально насладиться каждым днем. В этой статье представлен подробный прогноз погоды на 18 июня 2025 года для всех областных центров Украины.

Киев

В столице Украины, Киеве, 18 июня ожидается солнечная погода с температурой воздуха от +15°C ночью до +25°C днем. Осадков не предсказывается, что делает этот день идеальным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Харьков

В Харькове в этот день будет облачно, с возможными небольшими дождями в утренние часы. Температура воздуха составит около +23°C. К вечеру осадки прекратятся, и погода улучшится.

Одесса

В Одессе 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +25°C.

Львов

В Львове в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +24°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.

Днепр

В Днепре 18 июня ожидается солнечная погода с температурой около +23°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на природе.

Запорожье

В Запорожье в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +23°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.

Хмельницкий

В Хмельницком 18 июня ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит около +24°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.

Чернигов

В Чернигове в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Черкассы

В Черкассах 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +23°C.

Сумы

В Сумах в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +21°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Полтава

В Полтаве 18 июня ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит около +21°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.

Винница

В Виннице в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +24°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.

Тернополь

В Тернополе 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +24°C.

Ровно

В Ровно в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Житомир

В Житомире 18 июня ожидается переменная облачность с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит около +23°C. Осадков не предсказывается, но возможна высокая влажность.

Ужгород

В Ужгороде в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +25°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +24°C.

Луцк

В Луцке в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +24°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Николаев

В Николаеве в этот день будет солнечно, с температурой воздуха около +24°C. Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для посещения местных достопримечательностей и прогулок на свежем воздухе.

Херсон

В Херсоне 18 июня ожидается переменная облачность. Утро и вечер будут ясными, без осадков, а днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха в пределах +23°C.

Симферополь

В Симферополе в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около +22°C. Осадков не предсказывается, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

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