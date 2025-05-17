Суббота, 17 мая, 2025
12.6 C
Киев
type here...
Точный прогноз погоды на 18 мая 2025 года в разных городах и регионах Украины с указанием температуры и осадков.
Точный прогноз погоды на 18 мая 2025 года в разных городах и регионах Украины с указанием температуры и осадков.
Общество
Время чтения 1 мин.

Погода в городах Украины на 18 мая 2025: точный прогноз

18 мая 2025 года в Украине ожидается переменная погода с локальными осадками и колебаниями температуры. Весна продолжит показывать свою изменчивость, сочетая теплые и прохладные дни. Точный прогноз от DNEWS по основным городам страны поможет правильно подготовиться к условиям и спланировать дела.

Общий прогноз погоды на 18 мая 2025

В большинстве регионов Украины 18 мая сохранится переменная облачность с возможными кратковременными дождями, особенно на западе и севере страны. В центральных и южных областях прогнозируется преимущественно сухая и теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +11°C до +23°C в зависимости от региона.

Погода в Киеве

В столице ожидается облачная погода с утренними прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром около +12°C, днем поднимется до +19°C. Ветер будет слабым, восточного направления. Вечером осадки прекратятся, температура снизится до +15°C.

Погода в Одессе

Одесса встретит 18 мая теплым и солнечным днем. Утром температура составит +14°C, днем — до +23°C. Ветер слабый, северо-западный. Осадков не ожидается. Отличный день для прогулок и отдыха на побережье.

Погода во Львове

Во Львове 18 мая переменная облачность с вероятностью дождя во второй половине дня. Утром температура около +11°C, днем — до +18°C. Возможны кратковременные осадки и грозы. Рекомендуется иметь при себе зонт.

Погода в Днепре

В Днепре ожидается солнечная погода с легкой облачностью. Температура утром +10°C, днем — до +21°C. Осадков не предвидится. Ветер слабый, северный.

Погода в Запорожье

В Запорожье 18 мая будет солнечно и тепло. Утром температура около +13°C, днем — до +22°C. Осадки не ожидаются. Ветер слабый, западный.

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге сохраняется переменная облачность, но без осадков. Температура утром +11°C, днем до +20°C. Ветер слабый.

Погода в Житомире

Житомир ожидает облачную погоду с вероятностью дождя во второй половине дня. Температура утром +12°C, днем — до +18°C. Возможны кратковременные осадки.

Погода в Харькове

В Харькове 18 мая прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Температура утром +11°C, днем до +20°C. Осадки маловероятны.

Погода в Кременчуге

Кременчуг встретит день с переменной облачностью, без дождей. Температура утром +10°C, днем — до +21°C.

Погода в Краматорске

В Краматорске 18 мая ожидается солнечная погода с незначительной облачностью. Температура утром +12°C, днем — до +22°C. Осадков не предвидится.

Рекомендации для жителей Украины

  • Во Львове и Житомире рекомендуется взять зонт из-за вероятных дождей во второй половине дня.
  • В Киеве возможны кратковременные осадки днем, стоит быть готовыми к дождю.
  • Одесса, Запорожье, Днепр, Краматорск порадуют теплом и ясной погодой — отличный день для прогулок.
  • В остальных городах погода будет комфортной для активного отдыха на свежем воздухе.

Погода в городах Украины 18 мая 2025 года будет разнообразной: от дождливых участков на западе и севере до солнечных и теплых дней на юге и востоке. Следите за обновлениями прогноза и планируйте день с учетом погодных условий.

Ранее мы писали о том, чем закончится весна: точный прогноз погоды на май 2025.

Горячее за неделю

Общество

Какая фаза Луны 16 мая 2025: особенности 19 лунного дня

0
16 мая 2025 года Луна в фазе растущего полумесяца и 19-й лунный день с символом паука. Узнайте, как это повлияет на вашу жизнь.
Статьи

В каких городах Украины есть метро и что такое метротрам в Кривом Роге

0
Где в Украине есть метро: обзор систем в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге. Особенности метрополитенов и уникальный метротрам Кривого Рога
Политика

Зеленский ответил Путину: будет ли перемирие

0
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах: Украина готова к встречам при условии прекращения огня с 12 мая.
Культура

Как церковный праздник 13 мая 2025 в Украине: обычаи и приметы на этот день

0
Как церковный праздник 13 мая 2025 года отмечается в Украине? Узнайте об обрядах, традициях и приметах, связанных с этим днем.
Статьи

Как выбрать подходящую зубную щётку: советы для здоровья зубов и десен

0
Узнайте, как выбрать подходящую зубную щётку для эффективной гигиены полости рта и здоровья зубов и красивой улыбки.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Долгота дня 18 мая 2025 по городам Украины: точное время восхода и захода солнца
Следующая статья
Чем можно заменить разрыхлитель для теста: проверенные альтернативы и советы

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как вызвать такси в Киеве: номера телефонов и тарифы

0
Узнайте, как вызвать такси в Киеве, какие номера телефонов использовать и как ориентироваться в тарифах популярных таксомоторных компаний.

Прогноз погоды на 14 мая 2025 года в Украине по городам

0
Прогноз погоды на 14 мая 2025 года в Украине по городам: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Житомир, Харьков, Кременчуг.

Как отличить украинца от другой национальности: речь, менталитет, поведение

0
Как отличить украинца: различия в языке, поведении, культуре, менталитете, самоидентификации и повседневных привычках.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.