18 мая 2025 года в Украине ожидается переменная погода с локальными осадками и колебаниями температуры. Весна продолжит показывать свою изменчивость, сочетая теплые и прохладные дни. Точный прогноз от DNEWS по основным городам страны поможет правильно подготовиться к условиям и спланировать дела.

Общий прогноз погоды на 18 мая 2025

В большинстве регионов Украины 18 мая сохранится переменная облачность с возможными кратковременными дождями, особенно на западе и севере страны. В центральных и южных областях прогнозируется преимущественно сухая и теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +11°C до +23°C в зависимости от региона.

Погода в Киеве

В столице ожидается облачная погода с утренними прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром около +12°C, днем поднимется до +19°C. Ветер будет слабым, восточного направления. Вечером осадки прекратятся, температура снизится до +15°C.

Погода в Одессе

Одесса встретит 18 мая теплым и солнечным днем. Утром температура составит +14°C, днем — до +23°C. Ветер слабый, северо-западный. Осадков не ожидается. Отличный день для прогулок и отдыха на побережье.

Погода во Львове

Во Львове 18 мая переменная облачность с вероятностью дождя во второй половине дня. Утром температура около +11°C, днем — до +18°C. Возможны кратковременные осадки и грозы. Рекомендуется иметь при себе зонт.

Погода в Днепре

В Днепре ожидается солнечная погода с легкой облачностью. Температура утром +10°C, днем — до +21°C. Осадков не предвидится. Ветер слабый, северный.

Погода в Запорожье

В Запорожье 18 мая будет солнечно и тепло. Утром температура около +13°C, днем — до +22°C. Осадки не ожидаются. Ветер слабый, западный.

Погода в Кривом Роге

В Кривом Роге сохраняется переменная облачность, но без осадков. Температура утром +11°C, днем до +20°C. Ветер слабый.

Погода в Житомире

Житомир ожидает облачную погоду с вероятностью дождя во второй половине дня. Температура утром +12°C, днем — до +18°C. Возможны кратковременные осадки.

Погода в Харькове

В Харькове 18 мая прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Температура утром +11°C, днем до +20°C. Осадки маловероятны.

Погода в Кременчуге

Кременчуг встретит день с переменной облачностью, без дождей. Температура утром +10°C, днем — до +21°C.

Погода в Краматорске

В Краматорске 18 мая ожидается солнечная погода с незначительной облачностью. Температура утром +12°C, днем — до +22°C. Осадков не предвидится.

Рекомендации для жителей Украины

Во Львове и Житомире рекомендуется взять зонт из-за вероятных дождей во второй половине дня.

В Киеве возможны кратковременные осадки днем, стоит быть готовыми к дождю.

Одесса, Запорожье, Днепр, Краматорск порадуют теплом и ясной погодой — отличный день для прогулок.

В остальных городах погода будет комфортной для активного отдыха на свежем воздухе.

Погода в городах Украины 18 мая 2025 года будет разнообразной: от дождливых участков на западе и севере до солнечных и теплых дней на юге и востоке. Следите за обновлениями прогноза и планируйте день с учетом погодных условий.

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