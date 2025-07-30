31 июля 2025 года в Украине ожидается тёплая летняя погода с возможными температурными колебаниями в зависимости от региона. В статье от DNEWS мы подробно рассмотрим прогноз погоды для разных городов Украины и предоставим точную информацию о температуре, осадках, влажности и других климатических характеристиках для этого дня.

Прогноз погоды на 31 июля 2025 года

31 июля в Украине обещает быть относительно тёплым днем, с переменной облачностью и небольшими шансами на осадки в некоторых областях. Температура воздуха в день будет варьироваться от 21°C до 37°C в зависимости от региона. В большинстве областей будет тепло, с ясным или облачным небом, и минимальной вероятностью дождей.

Температурные колебания будут наблюдаться от ночных +17°C до дневных +37°C в южных регионах, таких как Одесса и Николаев. В остальных областях температура будет колебаться в пределах комфортных 23-28°C. Ожидается слабый и умеренный ветер в большинстве регионов, но в некоторых местах он может усилиться.

Прогноз погоды в Киеве 31 июля 2025 года

31 июля в столице Украины температура будет колебаться от +17°C в ночные часы до +23°C днём. Погода будет ясной с минимальной вероятностью осадков — всего 8%. Утром температура в Киеве будет около +18°C, а в вечернее время воздух охладится до +21°C. Ветер в Киеве будет умеренным, со средней скоростью 1.9 м/с. Давление — 742 мм рт. ст., влажность утром — 79%, а вечером — 66%.

Для тех, кто собирается гулять в Киеве, день будет отличным для прогулок на свежем воздухе, ведь осадков не предсказывается, а температура будет комфортной для активного отдыха.

Прогноз погоды во Львове 31 июля 2025 года

Во Львове в этот день температура будет варьироваться от +13°C ночью до +23°C днём. Влажность утром составит 77%, а к вечеру уменьшится до 67%. Ветер будет слабым, с максимальной скоростью 2.8 м/с. Вероятность осадков в Львове остаётся высокой в утренние и дневные часы, достигая 21%. Вечером в Львове будет довольно прохладно, с температурой +19°C.

Для жителей Львова это будет тёплый, но умеренно влажный день. Прогулки по городу будут приятными, но стоит быть готовыми к возможным дождям в течение дня.

Прогноз погоды в Днепре 31 июля 2025 года

В Днепре 31 июля температура воздуха ночью составит +21°C, а днём поднимется до +28°C. Ветер в Днепре будет сильным, с максимальной скоростью 4.4 м/с, а вероятность осадков составит 17%. Давление в течение дня будет постепенно увеличиваться, начиная с 740 мм рт. ст. в ночь до 743 мм рт. ст. в вечернее время.

Этот день будет комфортным для активного отдыха, хотя вечерняя прохлада и возможные дождевые дожди могут повлиять на планирование мероприятий на улице.

Прогноз погоды в Донецке 31 июля 2025 года

В Донецке температура 31 июля составит от +22°C ночью до +33°C днём. Погода будет жаркой, с умеренным ветром 3.9 м/с, и небольшой вероятностью осадков — около 11%. Влажность в Донецке будет колебаться от 35% до 47%. Погода в Донецке будет жаркой и солнечной, идеально подходящей для пляжного отдыха или прогулок на свежем воздухе.

Прогноз погоды в Харькове 31 июля 2025 года

В Харькове в этот день температура будет варьироваться от +22°C ночью до +32°C днём. Ожидается слабый ветер и вероятность осадков будет минимальной — всего 8%. Влажность утром составит 46%, а к вечеру немного увеличится до 49%. В Харькове этот день будет теплым, с приятным и сухим воздухом, идеальным для прогулок по городу.

Прогноз погоды в Сумах 31 июля 2025 года

В Сумах температура будет колебаться от +20°C ночью до +29°C днём. Утром ожидается высокая влажность (75%), но с течением дня она снизится до 52%. Вечером температура будет составлять около +24°C. Осадков в Сумах в этот день не ожидается, что сделает его подходящим для прогулок.

Прогноз погоды в Запорожье 31 июля 2025 года

В Запорожье температура в этот день будет колебаться от +22°C ночью до +29°C днём. Ветер в Запорожье будет сильным, со скоростью до 4.3 м/с, а вероятность осадков будет составлять около 7%. Давление будет составлять 745 мм рт. ст., а влажность снизится до 45% к вечеру. В Запорожье 31 июля будет жарко, но относительно комфортно.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске 31 июля 2025 года

В Ивано-Франковске температура воздуха на 31 июля будет составлять от +14°C ночью до +24°C днём. Влажность утром составит 71%, а днем снизится до 48%. Ветер будет легким, а вероятность осадков мала. Прогнозируется ясная погода, что сделает этот день удобным для активного отдыха.

Прогноз погоды в Черновцах 31 июля 2025 года

В Черновцах в этот день будет комфортная летняя погода с температурой ночью около +17°C, а днем — до +24°C. Влажность воздуха будет умеренной, что сделает погоду приятной для проведения времени на свежем воздухе.

Прогноз погоды в Одессе 31 июля 2025 года

На Черноморском побережье, в Одессе, температура на 31 июля будет составлять от +21°C ночью до +28°C днём. Влажность будет варьироваться от 64% утром до 52% вечером, а вероятность осадков — 2%. Это будет отличный день для отдыха на пляже и прогулок по городу.

Прогноз погоды в Николаеве 31 июля 2025 года

В Николаеве температура составит от +20°C ночью до +31°C днём. Ветер будет умеренным, с возможными небольшими осадками (2%). Давление будет на уровне 756 мм рт. ст. Влажность на уровне 45%, что делает этот день достаточно комфортным для активного отдыха.

Прогноз погоды в Кропивницком 31 июля 2025 года

В Кропивницком 31 июля температура будет от +18°C ночью до +25°C днём. Влажность будет на уровне 49%, а вероятность осадков составляет 13%. Этот день обещает быть комфортным для отдыха, прогулок на свежем воздухе и активных мероприятий.

Прогноз погоды в Чернигове 31 июля 2025 года

В Чернигове температура в этот день будет составлять от +17°C ночью до +22°C днём. Влажность будет довольно высокой, что сделает утреннее время прохладным. Осадков не ожидается.

Народный прогноз погоды на 31 июля

По народному прогнозу, 31 июля связано с уходом лета и ожиданием холодов. В прежние времена в этот день топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя усталость летних месяцев. Народная примета гласит: «Хотя в июле и душно, и жарко, но расставаться с ним жалковато». Если июль был жарким, то зима будет морозной.

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