26 апреля 2025 года на площади Святого Петра в Ватикане прошла заупокойная месса и церемония прощания с Папой Франциском. Тысячи людей собрались, чтобы отдать дань уважения понтифику, оставившему глубокий след в истории современной Католической церкви. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Vatican News.

Заупокойная месса на площади Святого Петра

В 10 часов утра на площади перед базиликой Святого Петра началась месса о Папе Франциске согласно чинопоследованию погребения Римских Пап. Церемонию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре. На богослужении присутствовали 190 кардиналов и епископов, а также более 500 000 паломников.

К гробу Папы Франциска была поднесена копия Евангелия. Месса сопровождалась чтением Деяний Апостолов, Псалма и Послания апостола Павла к Филиппийцам. Проповедь кардинала Джованни Баттисты Ре подчеркнула простоту, милосердие и открытость покойного Папы. Он напомнил, что Франциск всегда стремился сделать церковь домом для всех, особенно для нуждающихся и беженцев.

Атмосфера на площади была уважительной и проникновенной. Погода способствовала мероприятию: солнечно, тепло, лёгкий ветерок с реки Тибр освежал воздух.

Присутствие мировых лидеров и монархов

На церемонию прибыли более 160 делегаций со всего мира, в том числе более 60 глав государств и правительств. В первых рядах находились президент Аргентины Хавьер Милей, президент Италии Серджо Маттарелла, а также королевские семьи Дании, Швеции, Испании, Бельгии, Люксембурга, Норвегии, Монако и представители Лихтенштейна.

Среди участников также были президент Украины Владимир Зеленский с супругой, президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Индии Драупади Мурму. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Безопасность на мероприятии обеспечивали 8000 сотрудников, включая полицию, спецслужбы, снайперов на крышах и патрули на Тибре. Вдоль улицы Виа делла Кончилиационе установили шесть гигантских экранов и более 50 металлоискателей.

Траурная процессия и захоронение

После мессы траурный кортеж с телом Папы направился через арку Перуджино в сторону базилики Санта-Мария-Маджоре. Шествие прошло по центральным улицам Рима, мимо Колизея и Римского Форума. Жители и паломники могли увидеть кортеж и проститься с Епископом Рима.

Обряд захоронения прошёл в частном порядке. Папу Франциска сопроводили заключенные и мигранты — символ его постоянной заботы о нуждающихся. Гроб был помещён в специально подготовленную нишу в базилике Санта-Мария-Маджоре, согласно духовному завещанию Пары Франциска. Он изготовлен из лигурийского мрамора, с единственной надписью «Franciscus» и изображением наперсного креста понтифика.

Последующие мероприятия

27 апреля кардиналы вернутся в базилику Санта-Мария-Маджоре для богослужения Вечерни. Они пройдут через Святые врата и помолятся у гробницы Папы Франциска.

В память о понтификате Франциска Ватикан организовал прямые трансляции похорон на 15 языках. Для освещения церемонии были аккредитованы 2700 журналистов со всего мира.

Похороны Папы Франциска стали событием глобального масштаба, объединившим католиков, представителей разных религий и национальностей в молитве и скорби. Прощание с одним из самых радикальных и открытых понтификов прошло с глубоким уважением к его жизненному пути и духовному наследию.

Ранее мы писали о том, как выбирают Папу Римского: что такое конклав, сколько в мире кардиналов и есть ли среди них украинцы.