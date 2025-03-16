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Общество
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Покупка квартиры во время войны: какие предложения лучше обходить стороной

После начала полномасштабной войны украинцы стали учитывать факторы, которые ранее не играли значительной роли при выборе жилья. В частности, важными стали близость к объектам критической инфраструктуры и наличие укрытия в доме.

На портале «Новости.LIVE.» рассказали, какое жилье сейчас покупать опасно.

Близость к объектам критической инфраструктуры

К сожалению, критическая инфраструктура часто становится мишенью для атак вражеских р

  • электростанции и подстанции;
  • воинские части и составы;
  • железнодорожные узлы, мосты, аэропорты.

Расположение на высоком этаже

Несмотря на определенные преимущества, жизнь на высоких этажах в военное время может представлять угрозу. Основные риски включают в себя:

  • сложность эвакуации – в случае отключения электроэнергии лифты не работают, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;
  • повышенную уязвимость – взрывная волна чаще наносит повреждения верхним этажам;
  • удаленность от укрытия – из-за высоты здания быстро добраться до безопасного места может быть сложно.

По словам риелтора Татьяны Клименко, раньше покупатели отдавали предпочтение квартирам на верхних этажах из-за хорошего вида из окон. Однако сейчас спрос на такое жилье снизился из-за угрозы ракетных ударов и атак дронов.

Отсутствие укрытия

Одним из ключевых факторов при выборе жилья стало наличие укрытия. Опасно покупать квартиры в таких домах:

  • панельные здания обладают низкой стойкостью к ударам и могут быстро разрушаться при взрывах;
  • новостройки без укрытий – некоторые застройщики не соблюдают строительные нормы, и такие дома не обеспечивают должного уровня безопасности.

Недвижимость в прифронтовых районах

Покупка жилья в регионах, находящихся в зоне боевых действий или подвергающихся постоянным обстрелам, связана с серьезными рисками:

  • угроза разрушения – здание может быть повреждено или уничтожено вследствие прямого попадания;
  • неопределенность будущего ситуация может изменяться, а восстановление инфраструктуры затянуться на неопределенный срок;
  • затруднения с продажей – недвижимость в таких районах трудно реализовать на рынке.

Как минимизировать риски

При покупке жилья в условиях войны важно снизить возможные риски. Для этого следует обратить внимание на следующие факторы:

  • выбирайте квартиры на 4-5 этаже или ниже;
  • избегайте зданий, расположенных вблизи электростанций, военных баз и мостов;
  • убедитесь, что есть укрытие;
  • перед приобретением оцените ситуацию в регионе.

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