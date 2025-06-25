С 30 июня 2025 года в Польше начнется пилотный проект, который изменит рабочие условия для многих сотрудников. Работники смогут трудиться по 6 часов в день вместо 8, отдыхать три дня в неделю или получать дополнительные дни отпуска, при этом их зарплата останется прежней. Этот проект разработан Министерством семьи, труда и социальной политики (MRPiPS). Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на the-warsaw.pl.

Кто может участвовать в проекте

Проект доступен для предприятий, государственных учреждений, фондов, ассоциаций и профсоюзов по всей стране. На первый год проекта выделено 10 миллионов злотых из Фонда труда. Это даст возможность многим организациям протестировать новые условия работы.

Условия участия и варианты выбора

Участники смогут выбрать один из предложенных вариантов:

Сокращение рабочего дня до 6 часов.

Введение 3-дневных выходных.

Предоставление дополнительных дней отпуска.

Главное условие — сохранение зарплаты при уменьшении рабочего времени. Цель проекта — уменьшить рабочее время на 20% в год.

Примеры внедрения: что уже происходит

В Влоцлавеке уже внедрена 35-часовая рабочая неделя для сотрудников мэрии и подведомственных организаций. Эта практика получила положительные отклики среди работников и показала свою эффективность.

Компания Herbapol Poznań также перешла на сокращённый рабочий день. Хотя изначально идея была воспринята скептически, результат оказался положительным: меньше увольнений и больничных, а финансовые показатели за 2024 год стали лучшими за последние годы.

Зачем это нужно и какие преимущества

Польские работники одни из самых загруженных в Европе, что повышает риск выгорания и ошибок. Сокращённая неделя позволяет людям больше отдыхать и заботиться о здоровье, семье и саморазвитии.

Работодатели, в свою очередь, получают более продуктивных сотрудников с меньшим количеством ошибок и прогулов. Кроме того, сокращённый рабочий день помогает снизить текучесть кадров и повысить лояльность.

Примеры успеха в других странах

Во Франции, Дании и Бельгии уже действуют укороченные рабочие недели: 35–38 часов. Во Франции, например, после введения 35-часовой недели ВВП вырос на 81%. Это доказывает, что сокращение рабочего времени не только не снижает прибыль, но и может способствовать улучшению экономических показателей.

Финансовая поддержка для работодателей

Каждый работодатель, который захочет участвовать в проекте, может получить до 1 млн злотых на внедрение нового графика. Эти деньги можно потратить на изменение внутреннего распорядка, внедрение цифровых систем учёта рабочего времени и получение консультаций от экспертов.

Правила участия будут опубликованы до конца июня. Программа стартует в начале июля, а в начале предусмотрен трёхмесячный подготовительный этап.

Законодательные изменения

Законодательные изменения, касающиеся сокращения рабочего времени, планируется ввести до конца 2027 года. Проект будет длиться от 15 до 18 месяцев и позволит протестировать разные формы сокращения рабочего времени.

Этот пилотный проект рассматривается как ответ на демографический кризис. Больше времени для семьи должно мотивировать людей заводить детей, а пожилым работникам поможет дольше оставаться активными.

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