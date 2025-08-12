Польша в 2025 году введет значительные изменения в условиях пребывания украинских беженцев, находящихся под временной защитой. Изменения затронут жилищные льготы, социальные выплаты и процедуры оформления документов. Новые условия вступят в силу с августа по октябрь 2025 года, сообщает DNEWS.

Ключевые изменения в условиях проживания для украинцев

Наибольшие изменения касаются бесплатного размещения. С конца октября 2025 года большинство беженцев не смогут жить в совместных центрах за счет государства. Исключение будет сделано только для людей из социально уязвимых групп. Пожилые, люди с инвалидностью, беременные женщины и семей с младенцами смогут остаться в центрах. Цель — уменьшить нагрузку на государственный бюджет и сосредоточить ресурсы на тех, кто нуждается в наибольшей поддержке.

Ужесточение контроля на границе и новые требования к документам

Польша планирует ввести полную идентификацию каждого, кто въезжает в страну. Будет обязательным сбор отпечатков пальцев и личное присутствие всех детей при оформлении номера PESEL. Дополнительно правительство отменит социальные льготы, связанные с фактом пересечения границы, чтобы минимизировать злоупотребления.

Расширение программы 800+ и поддержка образования

Социальная программа 800+ получит новый формат. Выплаты сохранятся для молодежи старше 18 лет, если они продолжают учёбу в вузах или на профессиональных курсах. Финансирование внеурочных занятия для украинских школьников получит новый формат. Образовательные инициативы польское правительство планирует направлять на интеграцию детей и подростков в польское общество.

Льготы для медицинских работников

До марта 2026 года будут действовать упрощенные условия трудоустройства для медиков из Украины. Это обеспечит стабильность в польской системе здравоохранения и привлечет дополнительные кадры в регионы с кадровым дефицитом.

Цели изменений и ожидаемый эффект

Новые правила должны сделать помощь более адресной, сократить расходы на тех, кто не нуждается в государственной поддержке. И при этом сохранить социальную безопасность для наиболее уязвимых групп. Ужесточение контроля поможет избежать злоупотреблений. А расширенные программы образования и занятости поспособствуют интеграции украинцев в польское общество.

