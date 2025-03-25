Помощь для украинцев: как безработные в Польше могут получить более 400 тыс. гривен

Украинцы, которые находятся в Польше без работы, имеют шанс получить финансовую поддержку в виде специального гранта. Эта помощь направлена на заведение собственного дела.
Какие условия необходимо выполнить для получения гранта?
- Пройти регистрацию в Городском центре занятости.
- Обладать соответствующим образованием и квалификацией в сфере, где планируется ведение бизнеса.
- Разработать «Индивидуальный план деятельности», направленный профессиональное развитие.
Этот грант – отличная возможность для украинцев в Польше начать свой бизнес и обеспечить себе стабильный доход.
В центрах занятости советуют потенциальным претендентам на грант пройти профильные курсы или хотя бы шесть месяцев поработать в сфере, касающейся будущего бизнеса. Например, если ваша цель – открыть кафе, но у вас нет соответствующего образования, можно получить необходимый опыт, работая официантом или барменом.
Заявители не должны без уважительной причины отказываться от предложенных вакансий в 2023–2024 годах.
На что можно использовать финансирование?
Вырученные средства можно направить на следующие расходы:
- закупку оборудования, технических средств и программного обеспечения;
- приобретение транспортного средства, если оно необходимо для ведения деятельности;
- покупку мебели и бытовой техники;
- оплату юридических услуг и консультаций;
- создание вебсайта;
- разработку рекламных материалов;
- закупку сырья, необходимого для производства.
Как подать заявку на грант?
Документы можно подать следующими способами:
- лично в Городском центре занятости Кракова по адресу: ул. Wwowozowa 34, кабинет 119 (Dziennik Podawczy);
- через почтовый ящик центра;
- отправить курьером или почтой по адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wwowozowa 34, 31-72 Краков.
Какие документы нужны?
- заполненное по установленной форме заявление;
- индивидуальный план развития бизнеса;
- документы, подтверждающие право собственности на помещение (если есть);
- предварительные договоры аренды или подтверждение сотрудничества с партнерами;
- документы об образовании и квалификации.
Рассмотрение заявки длится до 30 дней.
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