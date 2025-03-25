Помощь для украинцев: как безработные в Польше могут получить более 400 тыс. гривен

Украинцы, которые находятся в Польше без работы, имеют шанс получить финансовую поддержку в виде специального гранта. Эта помощь направлена на заведение собственного дела.

Какие условия необходимо выполнить для получения гранта?

Пройти регистрацию в Городском центре занятости.

Обладать соответствующим образованием и квалификацией в сфере, где планируется ведение бизнеса.

Разработать «Индивидуальный план деятельности», направленный профессиональное развитие.

Этот грант – отличная возможность для украинцев в Польше начать свой бизнес и обеспечить себе стабильный доход.

В центрах занятости советуют потенциальным претендентам на грант пройти профильные курсы или хотя бы шесть месяцев поработать в сфере, касающейся будущего бизнеса. Например, если ваша цель – открыть кафе, но у вас нет соответствующего образования, можно получить необходимый опыт, работая официантом или барменом.

Заявители не должны без уважительной причины отказываться от предложенных вакансий в 2023–2024 годах.

На что можно использовать финансирование?

Вырученные средства можно направить на следующие расходы:

закупку оборудования, технических средств и программного обеспечения;

приобретение транспортного средства, если оно необходимо для ведения деятельности;

покупку мебели и бытовой техники;

оплату юридических услуг и консультаций;

создание вебсайта;

разработку рекламных материалов;

закупку сырья, необходимого для производства.

Как подать заявку на грант?

Документы можно подать следующими способами:

лично в Городском центре занятости Кракова по адресу: ул. Wwowozowa 34, кабинет 119 (Dziennik Podawczy);

через почтовый ящик центра;

отправить курьером или почтой по адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wwowozowa 34, 31-72 Краков.

Какие документы нужны?

заполненное по установленной форме заявление;

индивидуальный план развития бизнеса;

документы, подтверждающие право собственности на помещение (если есть);

предварительные договоры аренды или подтверждение сотрудничества с партнерами;

документы об образовании и квалификации.

Рассмотрение заявки длится до 30 дней.

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