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Общество
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После объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС: что это значит

После объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС: что это значит

Миллионы украинских беженцев рискуют потерять правовой статус в Европейском Союзе после прекращения войны в Украине, поскольку пока нет четкой стратегии относительно их дальнейшего пребывания. После начала полномасштабного вторжения России страны ЕС предоставили временную защиту около 4,3 миллиона украинцев.

Этот статус подразумевает право на проживание, работу и доступ к социальным услугам, и большинство беженцев поселились в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Об этом сообщает Euractiv.

Однако такая форма поддержки может быть отменена сразу же после прекращения боевых действий. В таком случае государствам придется оперативно решать, продолжать ли защиту, интегрировать ли украинцев или возвращать их на родину.

Временная защита действует до марта 2026 года, но в Еврокомиссии уже обсуждают дальнейшие шаги: продолжать ли эту модель или предоставлять новые типы правового статуса — для работы, обучения или воссоединения семей. Также рассматривают поддержку тех, кто решит вернуться в Украину.

Что говорят в странах ЕС: Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что Чехия совместно с Германией и Еврокомиссией участвует в подготовке совместного подхода во время председательства Польши в ЕС. Но конкретные решения еще не приняты.

Ожидается, что Совет ЕС обсудит этот вопрос на заседании министров внутренних дел в июне. По словам пресс-секретаря МВД Чехии Ганы Малой, прекращение действия временной защиты возможно только с согласия всех государств-членов. Совместная позиция может быть сформирована в первой половине 2025 года.

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Некоторые страны уже действуют самостоятельно:

  • Польша планирует предложить трехлетнее национальное разрешение на проживание украинцам, которые находятся в стране под временной защитой не менее года.
  • Чехия готовит специальное пятилетнее разрешение для живущих в стране более двух лет, имеет работу и дети которых ходят в школу. В то же время правительство заявило, что больше не будет выдавать новые временные разрешения после завершения войны.

Австрия, Италия, Эстония и Латвия также разрабатывают свои долгосрочные решения. В Германии варианты уже подготовлены, но окончательное решение оставят новый состав правительства.

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