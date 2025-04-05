Суббота, 5 апреля, 2025
12.1 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

После шквала обращений: «Укрзалізниця» возобновила долгожданную услугу

После шквала обращений: "Укрзалізниця" возобновила долгожданную услугу

В мобильном приложении «Укрзалізниці» снова появилась программа лояльности «Обнимашки». Ранее она позволяла пассажирам накапливать бонусные баллы, которые можно было обменивать на скидки у компаний-партнеров. Однако после хакерской атаки все бонусы были потеряны, что вызвало волну возмущения среди пользователей. Люди массово обращались к УЗ с требованиями восстановить баллы, которые они собирали в течение длительного времени – иногда годами.

Как сообщила прессслужба «Укрзалізниці» 4 апреля, бонусная программа «Обнимашки» снова активна. OBOZ.UA проверил информацию и подтвердил – бонусные баллы действительно вернулись, хотя предложения от партнерских компаний пока не отображаются в системе.

К тому же каждому пользователю «Укрзалізниці» начислили дополнительные 10 тысяч бонусных баллов. Это один из способов компенсировать неудобства, которые испытали клиенты после кибератаки.

Также сообщается, что программа лояльности была недоступна в течение 13 дней. В этот период пассажиры массово обращались в компанию с вопросами относительно своих накопленных баллов.

«Мы получили тысячи ваших обращений, прочитали каждое из них – и не остановились, пока не вернули каждую „обнимашку» ее законному владельцу», – отметили в «Укрзалізниці».

«Скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные обнимашки, вернутся чуть позже, поэтому есть время накопить больше во время пасхальных путешествий. Продолжаем движение», – добавили в компании.

Ранее УЗ уже вернула большинство основных и часть дополнительных онлайн-возможностей. В частности, в приложении снова стали доступными железнодорожные билеты, которые были приобретены до момента кибератаки.

Таким образом, каждый пользователь имеет возможность восстановить свой ранее купленный билет. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • войти в свою учетную запись в приложении «Укрзализныця»;
  • нажать на баннер, размещенный на главном экране – он перенаправит на страницу для восстановления билета;
  • выбрать опцию «Загрузить PDF-билет» и сохранить его на своем мобильном устройстве.

Кроме того, снова стали доступными несколько дополнительных онлайн-сервисов:

  • возможность оформления льготных билетов для студентов;
  • покупка билетов для людей с инвалидностью;
  • онлайн-доступ к расписанию движения по вокзалам;
  • приобретение билетов из спецрезерва «Укрзализныци» через приложение «Армия+».

Сейчас компания продолжает работать над восстановлением таких функций, как верификация через Дія.Підпис и автоматическое приобретение билетов.

Горячее за неделю

Статьи

Осторожно: эти вещи могут задержать ваш багаж в сканере аэропорта

0
Ожидание багажа на ленте в аэропорту может казаться...
Статьи

Почему у заключенных полосатая или оранжевая форма

0
Узнайте, почему у заключенных часто используется полосатая или оранжевая форма. История, причины и символика тюремной одежды.
Статьи

Что такое сквиш-лапка и почему она популярна

0
Узнайте, что такое сквиш-лапка и почему она стала так популярна. В статье рассматриваются преимущества этих антистрессовых игрушек и их влияние на снятие стресса.
Спорт

Кармическая удача даст шанс на счастье только этим знакам Зодиака

0
Гороскоп на апрель (иллюстративное фото: freepik.com) ...
Статьи

Земля попадает под удар магнитной бури: готовимся к 4-5 апреля

0
После кратковременного покоя, когда геомагнитное поле Земли было...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Почему хрустят суставы: чего не хватает в организме и что делать
Следующая статья
«Сыграли на 12 баллов». Женская сборная Украины победила главного соперника и возглавила таблицу в Лиге наций

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

«Динамо» второй раз за четыре дня одолело «Рух» и идет дальше в Кубке Украины

0
После поражения в...

30 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
30 марта – это день духовного совершенствования и...

СМИ раскрыли дату возвращения Деонтея Уайлдера в ринг

0
В июне прошлого года китаец Чжан Чжилей нокаутировал Деонтея...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.