После шквала обращений: «Укрзалізниця» возобновила долгожданную услугу

В мобильном приложении «Укрзалізниці» снова появилась программа лояльности «Обнимашки». Ранее она позволяла пассажирам накапливать бонусные баллы, которые можно было обменивать на скидки у компаний-партнеров. Однако после хакерской атаки все бонусы были потеряны, что вызвало волну возмущения среди пользователей. Люди массово обращались к УЗ с требованиями восстановить баллы, которые они собирали в течение длительного времени – иногда годами.

Как сообщила прессслужба «Укрзалізниці» 4 апреля, бонусная программа «Обнимашки» снова активна. OBOZ.UA проверил информацию и подтвердил – бонусные баллы действительно вернулись, хотя предложения от партнерских компаний пока не отображаются в системе.

К тому же каждому пользователю «Укрзалізниці» начислили дополнительные 10 тысяч бонусных баллов. Это один из способов компенсировать неудобства, которые испытали клиенты после кибератаки.

Также сообщается, что программа лояльности была недоступна в течение 13 дней. В этот период пассажиры массово обращались в компанию с вопросами относительно своих накопленных баллов.

«Мы получили тысячи ваших обращений, прочитали каждое из них – и не остановились, пока не вернули каждую „обнимашку» ее законному владельцу», – отметили в «Укрзалізниці».

«Скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные обнимашки, вернутся чуть позже, поэтому есть время накопить больше во время пасхальных путешествий. Продолжаем движение», – добавили в компании.

Ранее УЗ уже вернула большинство основных и часть дополнительных онлайн-возможностей. В частности, в приложении снова стали доступными железнодорожные билеты, которые были приобретены до момента кибератаки.

Таким образом, каждый пользователь имеет возможность восстановить свой ранее купленный билет. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

войти в свою учетную запись в приложении «Укрзализныця»;

нажать на баннер, размещенный на главном экране – он перенаправит на страницу для восстановления билета;

выбрать опцию «Загрузить PDF-билет» и сохранить его на своем мобильном устройстве.

Кроме того, снова стали доступными несколько дополнительных онлайн-сервисов:

возможность оформления льготных билетов для студентов;

покупка билетов для людей с инвалидностью;

онлайн-доступ к расписанию движения по вокзалам;

приобретение билетов из спецрезерва «Укрзализныци» через приложение «Армия+».

Сейчас компания продолжает работать над восстановлением таких функций, как верификация через Дія.Підпис и автоматическое приобретение билетов.